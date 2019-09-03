Вице-премьер Юрий Трутнев: Кто встанет на пути проектов на Дальнем Востоке, получит по шее. Немедленно и сильно

Какие итоги можно подвести в преддверии этого события? Почему инвесторам так важно присутствие первых лиц на подобных форумах? И что еще следует сделать, чтобы стимулировать развитие Дальнего Востока? Об этом в интервью «КП» рассказал вице-премьер и полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Когда есть воля президента, инвестор чувствует себя спокойнее»

- Юрий Петрович, зачем в принципе нужен форум? Почему нельзя заключать те же самые сделки в рабочем порядке?

- Форум помогает создавать среду, искать партнеров. Инвестор понимает, что он не один. Что есть тысячи людей, которым это тоже интересно. Значит, он на правильном пути. Только проводить форум и ничего не делать в промежутке между ними - это бессмысленно. Но если все делать и не проводить форум - процессы шли бы хуже. Все вместе - это каждодневная и круглогодичная работа по привлечению инвесторов на Дальний Восток и развитию региона. Крупные проекты готовятся в течение месяцев, а иногда и лет. Форум помогает им сбыться. Есть возможность подписать эти контакты в присутствии глав государств. Президент России Владимир Путин участвовал в каждом из четырех ВЭФ. Будет и на этом. Для любого предпринимателя это важно.

- Почему это важно?

- По очень простой причине. Это сигнал, что глава государства заинтересован в развитии Дальнего Востока, что он поддерживает инвестиции, которые туда идут. Если такой поддержки нет, инвестор как на минном поле. Завтра какой-нибудь чиновник придет и скажет: «У вас бумага не так написана, тут слово пропущено. Давайте мы ваш проект остановим, а запустим через год, когда вы уже разоритесь». Если есть воля президента и люди, которые эту волю исполняют, то любой человек, который встанет на пути этих проектов, получит по шее немедленно и сильно. Когда инвестор это понимает, он себя чувствует намного спокойнее.

Фото: Александр Хитров

- В форуме принимают участие главы других государств. Это тоже помогает?

- Традиционные участники - это Китай, Япония, Южная Корея, Монголия. В этот раз ждем Малайзию и Индию. Иностранным инвесторам важно понимать, что главы их государств положительно относятся к тому, что бизнес инвестирует в другую страну. Если режима благоприятствования нет, это риски. В какой-то момент их тоже могут пригласить и спросить: «Почему ты в Россию деньги вложил, а не в собственную страну?» Когда это общая программа и воля руководителей двух государств, все совсем по-другому. Это очень важно.

«Дедушкина оговорка»

- Инвесторам нужны не только одобрение и защита, но и выгодные условия для работы, механизмы поддержки. Чтобы эти деньги пришли именно в нашу страну, а не к соседям…

- Пока еще никому не удалось изобрести продукт, представляющий истину в последней инстанции с точки зрения привлечения инвестиций. Что-то удалось сделать лучше нашей стране, что-то - соседям. Мы за этим следим. У нас принято 44 федеральных закона, механизмы привлечения инвестиций постоянно совершенствуются.

- А как вы принимаете эти законы? Кто их инициирует?

- Существует конкуренция между странами за привлечение инвестиций, мы изучаем опыт соседей, используем лучшие практики, вырабатываем новые подходы. Мы в постоянном диалоге с инвестором. Бывают ситуации, когда закон начинается с их выступления. Инвестор говорит: мне этого не хватает. Если мы хотим, чтобы он пришел к нам, должны на это реагировать. Если не будем, он не придет. Кстати, чем хорош форум - этот вопрос тут можно поставить и перед нами, и перед руководством страны. Очень удобно.

- Чего конкретно хотят инвесторы?

- Один пример - индийская корпорация Tata Power. Закон о «дедушкиной оговорке» мы форсировали благодаря их предложениям…

- Что значит «дедушкина оговорка»?

- Это неизменение налоговых условий в течение 10 лет. Юристы такое название придумали. Суть в том, что инвестор при проектировании считает параметры окупаемости. Если страна изменит налоговую сетку, у него весь проект перекорежит. Когда Tata Power заходила, она сразу сказала: нам нужен статус резидента территории опережающего развития и закон о «дедушкиной оговорке». Мы это сделали.

- В этом году впервые во Владивостоке будет большая делегация из Индии. У инвесторов из этой страны серьезные намерения?

- Я недавно ездил в Индию, где мы провели встречу с инвесторами. Ответная делегация включала министра торговли и промышленности Индии, четырех губернаторов штатов с общей численностью населения 300 миллионов человек и 140 руководителей компаний с общим оборотом полтриллиона долларов. Серьезная делегация с очень деловым настроем. Они приехали целенаправленно искать проекты. Надеюсь, эта страна появится в инвестиционной орбите Дальнего Востока.

«Мешает громоздкая процедура согласования строительства»

- Есть примеры, когда проекты затягиваются или инвесторы отказываются их реализовывать. Например, «Роснефть» притормозила работу над проектом Восточной нефтехимической компании (ВНХК). Почему так происходит?

- Это решение компании. Она посчитала, что в нынешних условиях (после реализации налогового маневра) развивать переработку нефти на Дальнем Востоке нерентабельно. У Минэнерго на это своя точка зрения, у Минфина - другая. Скажу одно. Мы будем поддерживать этот проект и пытаться найти компромисс. Но с точки зрения общих процессов это мало на что влияет. Сотни предприятий построены, 1800 проектов реализуются. При этом 33% прямых иностранных инвестиций идет на Дальний Восток. Есть проекты по газопереработке, газохимии, судоверфь «Звезда», разработка Баимской рудной зоны на Чукотке, туристический кластер и перегрузочный терминал на Камчатке. Много проектов, которые дают развитие регионам. Мы стараемся, чтобы на каждой территории такой был. Большие проекты важны тем, что создают инфраструктуру и условия для реализации сотен других. Они помогают развиваться большому количеству сервисных производств. Малый и средний бизнес дает возможность и семьи кормить, и создает устойчивую среду, которая не подвержена кризисам и санкциям. На цены на алюминий можно повлиять, а повлиять на две тысячи проектов затруднительно.

- Некоторые проекты реализуются очень долго. Почему так происходит?

- Проекты строятся теми темпами, которые предусматривает и разработка проектной документации, и поиск партнеров. Это же не дом построить, а гораздо сложнее. Мы не командуем и не планируем командовать инвестиционными проектами. Это не нужно. Простые цифры назову. На Дальнем Востоке уже построено 240 новых предприятий. Общий объем уже вложенных средств - более 611 миллиардов рублей. Приличная сумма. А всего до 2024 года вложения составят 3,9 триллиона рублей.

- Наверняка не все гладко. Назовите основные барьеры, которые тормозят развитие и которые не мешало бы убрать?

- В первую очередь у нас слишком громоздкая процедура согласования строительства. Она затянута и забюрократизирована. Содержит в себе дублирующие цепочки. Например, разрабатывается проект шахты, обогатительной фабрики или завода. Занимается этим специальный проектный институт, в котором сидят профильные специалисты. Потом этот проект загружается в Главгосэкспертизу и… проходит повторный анализ. У меня вопрос к Минстрою: «Зачем?» Сильно сомневаюсь, что там есть узкие специалисты по каждому направлению. Численность сотрудников проектных институтов и Главгосэкспертизы отличается на пару порядков. Они просто не могут держать такой штат специалистов. Тогда зачем мы второй раз одну и ту же процедуру делаем? Может, стоит упростить?

- Пример можете привести?

- Строительство взлетно-посадочной полосы в Благовещенске. Там проектным институтом была определена одна цена. Главгосэкспертиза сказала - нет, дорого, давайте сделаем на 15% дешевле. Сделали, отчитались, что деньги государству сэкономили. Все классно. Но пять аукционов - и ни одного участника. Люди посмотрели урезанную стоимость и сказали: ну сами и стройте за такие деньги. Что сделала в результате Главгосэкспертиза? Нанесла ущерб бюджету страны! Потому что деньги пролежали, а объект не построен.

«Новые технологии помогают развивать запущенные сферы»

- У вас была возможность многие институты создать с нуля. Активно ли используете новые технологии?

- Стараемся с их помощью развивать запущенные сферы. Простой пример - «Дальневосточный гектар». Создали портал, и теперь человек получает землю онлайн. Результат - 70 тысяч человек ее оформили в собственность. То же самое сделали по аквакультуре. Продали более 80 тысяч гектаров. То есть за полтора года продали больше, чем за предыдущие 20 лет. Причем цена в среднем была в два раза выше, чем раньше. Сфера стала прозрачной, убрали коррупцию и прочую муть, все стало чисто и правильно.

- Теперь какой сферой займетесь?

- Не менее амбициозная задача - лес. С этой проблемой давно никто ничего сделать не может. Поручение выполняет Фонд развития Дальнего Востока. На днях мне показали продукт, который там подготовили. И у меня возникло ощущение, что мы можем победить…

- Кого? Черных лесорубов?

- Не только. Что мы сможем организовать прозрачную систему управления отраслью, начиная от мониторинга лесных участков, их выделения до оборота древесины. То есть полностью всю цепочку взять под госконтроль. Это не только черные лесорубы, но и увеличение степени переработки, прозрачный экспорт и т. д. Там, к сожалению, очень много нехороших процессов происходит. А наша задача - чтобы лес приносил пользу регионам и жителям.

Каким будет Дальний Восток к концу века

- Президент на одном из первых форумов заявил, что Дальний Восток - это приоритет для России на весь ХХI век. Можете нарисовать картину, каким вы видите регион к концу века?

- Человек, который сможет сказать, как будет выглядеть любая часть территории Земли через 80 лет, претендует на статус пророка. Я им не являюсь. Скорее могу говорить о желаниях. Я бы очень хотел, чтобы Дальний Восток сохранил свою природную привлекательность. Это уникальное место. На планете Земля подобное найти трудно. В то же время регион должен стать комфортным и удобным для жизни. Чтобы, например, люди могли летать из Хабаровска во Владивосток не через Москву, а напрямую. Это очень важно.

- Люди так устроены, что часто хотят быстрых результатов. И их можно понять, жить лучше хочется сейчас, а не через 5 - 10 или 20 лет…

- Чтобы все увидели и почувствовали изменения, нужно реализовать Национальную программу развития Дальнего Востока. При этом отдельному человеку не важно, что мы в планах рисуем. Ему важно: вот он заболел - он медпомощь получит быстро или ему придется до райцентра на вертолете сутки добираться? Его дети хорошее образование получат? Они спортом смогут заниматься? Не хочу хвастаться, но мы действительно добились существенного рывка в экономическом развитии региона, но почувствовали, что никуда не денемся без социалки. Нашли деньги на программу социальной поддержки центров экономического развития. Выделили на это 95 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство школ, больниц и спортивных учреждений.

КСТАТИ

«Нацпрограмма собиралась снизу»

«Национальная программа развития Дальнего Востока готовилась с участием сотен тысяч жителей. Прошла обсуждение в муниципальных образованиях и интернете. Ее отличие в том, что она собиралась не сверху - в московских кабинетах, а снизу - от каждого жителя. Люди посылали предложения, их рассматривали в районах и регионах. А потом выносили на общее обсуждение в министерстве. Это общий продукт, который ставит две важные цели. Первая - до 2024 года добиться, чтобы люди жили на Дальнем Востоке чуть лучше, чем в России в целом. Вторая - чтобы экономика региона росла в два раза быстрее. В регионах реализуются тысячи проектов, но если не будет медобслуживания, дорог, высокого качества обучения, предприятия будут, но люди не захотят там работать. Им нужны нормальные условия для жизни. Программа отвечает ровно на эти вопросы».