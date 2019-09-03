2019-09-03T02:45:06+03:00
Экономика

То, что нас объединяет

Бизнес-термины
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Вы спрашиваете - мы отвечаем.Вы спрашиваете - мы отвечаем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вы спрашиваете - мы отвечаем.

КОНКРЕТНО

Конгломерат (от лат. conglomerates - скопившийся, собранный) - в геологии это обозначает… Впрочем, мы экономисты, поэтому для нас конгломерат - это объединение предпринимательских фирм под крылом мощной компании. Можно сказать, что это «поглощение сильными слабых». Это же, мягко говоря, не очень хорошо, скажете вы. А мы ответим: это замечательно! Потому что это взаимовыгодное слияние, а значит, «Вместе мы сила!».

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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