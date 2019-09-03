То, что нас объединяет

Вы спрашиваете - мы отвечаем.

КОНКРЕТНО

Конгломерат (от лат. conglomerates - скопившийся, собранный) - в геологии это обозначает… Впрочем, мы экономисты, поэтому для нас конгломерат - это объединение предпринимательских фирм под крылом мощной компании. Можно сказать, что это «поглощение сильными слабых». Это же, мягко говоря, не очень хорошо, скажете вы. А мы ответим: это замечательно! Потому что это взаимовыгодное слияние, а значит, «Вместе мы сила!».