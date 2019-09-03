В Москве компания музыкантов до смерти избила пианиста из филармонии

В Москве компания музыкантов до смерти избила своего приятеля-пианиста из местной филармонии. В деле не обошлось без алкоголя. Сначала друзья выпивали в парке, а потом переместились в квартиру одного из подозреваемых, где к ним около 2:00 ночи присоединилась жертва.

Вместе с мужчинами в квартире находилась четырехлетняя дочка хозяина жилья. К счастью, момент убийства она не застала. Ребенка забрал дедушка, живущий по соседству, после того как услышал ругань из квартиры.

Подозреваемые заявили, что не убивали пианиста. По их словам, музыкант перебрал со спиртным и стал кидаться вещами, едва не попав в дочку хозяина квартиры. Вероятно, в это время девочку забрал дедушка. Как пишет «Московский Комсомолец», приятели уверяли, что пытались лишь успокоить буянившего пианиста и даже звонили его другу с просьбой забрать дебошира. А причина смерти, по их словам - передозировка алкоголем.

Тем не менее, следователи зафиксировали на лице погибшего сильную гематому, ушибы были и на его руках. Подозреваемых задержали на следующий день после случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая и расставит все точки над i.