Больше не муси-пуси: Катя Лель накануне 45-летия радикально сменила имидж

Красить волосы во все оттенки фуксии – модный нынче тренд. Вот и певица Катя Лель поддалась его соблазну: исполнительница хита «Муси-Пуси» решила радикально сменить имидж. Звезда 90-х рассталась с привычным блондом, с которым она проходила не один десяток лет, и покрасила волосы в розовый цвет. Новый оттенок локонов 44-летняя исполнительница продемонстрировала в Инстаграме.

- Как вам мой новый мармеладно-космический цвет волос? – поинтересовалась певица у поклонников. Катя опубликовала видеоролик, снятый в салоне красоты. За модным преображением мамы наблюдала дочь артистки Эмилия.

katyalelofficial Чудесного настроения! #катялель #эми #любовьмоя

Подписчики преображение Кати одобрили, отметив, что новый оттенок ей к лицу и очень молодит. Перекрасить волосы Лель решила накануне своего юбилея: 20 сентября певица отметит 45-летие. Вступить в возраст «ягодка опять» Катя решила в обновленном образе. К слову, недавно день рождения отметил и муж звезды, бывший хоккеист Игорь Кузнецов, с которым артистка вместе растит дочку. На своей страничке в соцсетях певица трогательно поздравила супруга:

- Моему — 47. Принимает поздравления. Дорогой мой, пусть все сбудется! С днем рождения, любимый мой супруг. Спасибо за доченьку и любовь, которая согревает нас все эти 14 лет жизни, - написала Лель в Инстаграме.

katyalelofficial К школе моя красавица готова! Как вам мой новый мармеладно- космический цвет волос? Спасибо, Сергею @kryolan @evolution_paulmitchell за креатив и стиль! . #катялель #настиле #красота #светавдуше

Видимо, в честь дня рождения супруга певица решила устроить близким загородный отдых: семейство отправилось в один из подмосковных домов отдыха. Вдохновившись примером Анастасии Волочковой, Катя принялась записывать Сториз в бане: певица рассказывала о прелестях парилки, прикрывшись банным веником. Заодно и новый цвет волос продемонстрировала.

Катя Лель рассказала о прелестях парилки, прикрывшись банным веником. Фото: Инстаграм

Певица часто делится с публикой самыми интимными и неожиданными моментами своей жизни. Как-то, например, рассказала журналистам, что регулярно видит летающие тарелки. Поклонники тогда не на шутку встревожились за ментальное здоровье звезды. Но Катя на полном серьезе расписывала, что «тарелочки» довольно часто летают над Москвой.

- Дочь и муж видят тарелки каждый день — в центре Москвы на Новослободской. Я их снимаю на видео. Они следят за мной, - поделилась звезда. - Вот думаю, почему я одна сумасшедшая? Почему больше никто этого не видит? Даже мужу и дочери говорю: «Если мама вдруг исчезнет, вы знаете, где я». Люди, мои дорогие, не нужно смеяться, вы знаете, как непредсказуем наш мир?! Вчера выбрали меня, а завтра могут выбрать вас. Нас слышат, за нами наблюдают. Лучше уважать друг друга и ко всему относиться спокойно.