В Москве пройдет финал Кубка мира по стрельбе из лука

Этап Кубка мира по стрельбе из лука пройдет в Москве с 6 по 7 сентября. Столица России вошла в число пяти городов, где сразятся лучники со всей страны. Также Кубок организуют Медельин, Шанхай, Анталия и Берлин. Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации стрельбы из лука (World Archery).

Национальным спонсором финала станет ГУМ. Соревнования пройдут на Престижной Аллее ОК «Лужники».

В прошлом году Финал Кубка мира состоялся в турецком Самсуне.

Нашу страну на соревнованиях представит чемпионка мира Ксения Перова. В 2016 году она взяла серебряную медаль Игр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016. Еще одна наша лучница - Наталья Авдеева - в 2019 году стала чемпионкой мира на открытом воздухе и взяла «золото» Чемпионата Европы в зале в индивидуальном зачете.

Предусмотрено командное и индивидуальное первенство в категориях классического и блочного лука. В каждой категории по восемь спортсменов. Среди смешанных команд будут проводиться только финальные матчи между лучшими иностранными командами в мировом рейтинге и командами России.

Россию в личных соревнованиях представят: Артем Махненко, Перова Ксения, Саяна Ли, Антон Булаев и Наталья Авдеева.

В командных соревнованиях – Эрдэм Ирдынеев и Елена Осипова в классическом луке, Павел Крылов и Елизавета Князева – в блочном.

В Гуме 1 сентября открылась выставка, посвященная этому виду спорта. Гостям покажут исторические луки, медали и значки разных эпох, раритетные плакаты и фотографии. Попасть на выставку можно до 20 сентября.

Уже завтра 4 сентября у фонтана в ГУМе в рамках показательной стрельбы лучники будут поражать мишени со второго этажа здания. Причем в качестве мишени выбрали не только знакомый всем предмет – яблоко, но даже вишню.

Открытие турнира состоится 6 сентября в 12:00 на Аллее ОК «Лужники».

Закрытие Кубка состоится 7 сентября в 19.00 в Лужниках. Компания Bosco - партнёр Российской Федерации стрельбы из лука разыграет среди зрителей ценные призы. Чтобы их получить, нужно попасть стрелой в «десятку» мишени. Самым метким подарят часы швейцарской часовой компании Longines и спортивную экипировку Bosco.

Расписание Финала Кубка мира по стрельбе из лука:

6 сентября:

12:00 – Открытие соревнований

13:00–14:08 - 1/4 матчи, блочный лук (женщины)

14:11-14:45 - 1/2 матчи, блочный лук (женщины)

14:48-15:05 - Бронза, блочный лук (женщины)

15:05–15:22 - Золото, блочный лук (женщины)

15:22-15:28 - Церемония награждения, блочный лук (женщины)

15:30-15:50 - микст, золото

15:50-15:56 - Церемония награждения

17:00-18:08 - 1/4 матчи, блочный лук (мужчины)

18:11-18:45 - 1/2 матчи, блочный лук (мужчины)

18:45-19:05 – Бронза, блочный лук (мужчины)

19:05-19:22 – Золото, блочный лук (мужчины)

19:22-19:28 - Церемония награждения, блочный лук (мужчины)

7 сентября:

13:00-14:00 - 1/4 матчи, классический лук (женщины)

14:03-14:33 - 1/2 матчи, классический лук (женщины)

14:36-14:51 – Бронза, классический лук (женщины)

14:51 – 15:06 – Золото, классический лук (женщины)

15:06-15:12 - Церемония награждения, классический лук (женщины)

15:15-15:35 - микст, золото

15:35-15:41 - Церемония награждения

17:00-18:00 - 1/4 матчи, классический лук (мужчины)

18:03-18:33 - 1/2 матчи, классический лук (мужчины)

18:36-18:51 – Бронза, классический лук (мужчины)

18:51-19:06 – Золото, классический лук (мужчины)

19:06-19:12 - Церемония награждения, классический лук (мужчины)

19:25-19:40 - Церемония закрытия

19:40-20:30 - Интервью победителей

21:00 – Салют

Место проведения - ОК «Лужники», Лужнецкая набережная, Престижная Аллея.