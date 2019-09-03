В Москве пройдет финал Кубка мира по стрельбе из лука
Этап Кубка мира по стрельбе из лука пройдет в Москве с 6 по 7 сентября. Столица России вошла в число пяти городов, где сразятся лучники со всей страны. Также Кубок организуют Медельин, Шанхай, Анталия и Берлин. Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации стрельбы из лука (World Archery).
Национальным спонсором финала станет ГУМ. Соревнования пройдут на Престижной Аллее ОК «Лужники».
В прошлом году Финал Кубка мира состоялся в турецком Самсуне.
Нашу страну на соревнованиях представит чемпионка мира Ксения Перова. В 2016 году она взяла серебряную медаль Игр Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016. Еще одна наша лучница - Наталья Авдеева - в 2019 году стала чемпионкой мира на открытом воздухе и взяла «золото» Чемпионата Европы в зале в индивидуальном зачете.
Предусмотрено командное и индивидуальное первенство в категориях классического и блочного лука. В каждой категории по восемь спортсменов. Среди смешанных команд будут проводиться только финальные матчи между лучшими иностранными командами в мировом рейтинге и командами России.
Россию в личных соревнованиях представят: Артем Махненко, Перова Ксения, Саяна Ли, Антон Булаев и Наталья Авдеева.
В командных соревнованиях – Эрдэм Ирдынеев и Елена Осипова в классическом луке, Павел Крылов и Елизавета Князева – в блочном.
В Гуме 1 сентября открылась выставка, посвященная этому виду спорта. Гостям покажут исторические луки, медали и значки разных эпох, раритетные плакаты и фотографии. Попасть на выставку можно до 20 сентября.
Уже завтра 4 сентября у фонтана в ГУМе в рамках показательной стрельбы лучники будут поражать мишени со второго этажа здания. Причем в качестве мишени выбрали не только знакомый всем предмет – яблоко, но даже вишню.
Открытие турнира состоится 6 сентября в 12:00 на Аллее ОК «Лужники».
Закрытие Кубка состоится 7 сентября в 19.00 в Лужниках. Компания Bosco - партнёр Российской Федерации стрельбы из лука разыграет среди зрителей ценные призы. Чтобы их получить, нужно попасть стрелой в «десятку» мишени. Самым метким подарят часы швейцарской часовой компании Longines и спортивную экипировку Bosco.
Расписание Финала Кубка мира по стрельбе из лука:
6 сентября:
12:00 – Открытие соревнований
13:00–14:08 - 1/4 матчи, блочный лук (женщины)
14:11-14:45 - 1/2 матчи, блочный лук (женщины)
14:48-15:05 - Бронза, блочный лук (женщины)
15:05–15:22 - Золото, блочный лук (женщины)
15:22-15:28 - Церемония награждения, блочный лук (женщины)
15:30-15:50 - микст, золото
15:50-15:56 - Церемония награждения
17:00-18:08 - 1/4 матчи, блочный лук (мужчины)
18:11-18:45 - 1/2 матчи, блочный лук (мужчины)
18:45-19:05 – Бронза, блочный лук (мужчины)
19:05-19:22 – Золото, блочный лук (мужчины)
19:22-19:28 - Церемония награждения, блочный лук (мужчины)
7 сентября:
13:00-14:00 - 1/4 матчи, классический лук (женщины)
14:03-14:33 - 1/2 матчи, классический лук (женщины)
14:36-14:51 – Бронза, классический лук (женщины)
14:51 – 15:06 – Золото, классический лук (женщины)
15:06-15:12 - Церемония награждения, классический лук (женщины)
15:15-15:35 - микст, золото
15:35-15:41 - Церемония награждения
17:00-18:00 - 1/4 матчи, классический лук (мужчины)
18:03-18:33 - 1/2 матчи, классический лук (мужчины)
18:36-18:51 – Бронза, классический лук (мужчины)
18:51-19:06 – Золото, классический лук (мужчины)
19:06-19:12 - Церемония награждения, классический лук (мужчины)
19:25-19:40 - Церемония закрытия
19:40-20:30 - Интервью победителей
21:00 – Салют
Место проведения - ОК «Лужники», Лужнецкая набережная, Престижная Аллея.
ИСТОЧНИК KP.RU