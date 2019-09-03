Заправка с розетками для Дальнего Востока

Учитывая, что столица Дальнего Востока на сегодняшний день – самый электромобильный город страны, эти электрозаправки там очень кстати. Это первая сеть электрозаправок в Приморье, поставленная РусГидро.

Мировые тренды и отечественные реалии

В Китае в ближайшее время может быть проведен эксперимент по созданию в городах определенных зон, куда будет запрещен въезд автомобилям с бензиновым или дизельным двигателем. Это не шутка, а реальный проект министерства промышленности и информатизации КНР. Зачем это нужно китайскому руководству? Ответ прост: проблемы с воздухом многомиллионных городов слишком остры, и поэтому традиционный автомобиль там в скором времени может отправиться вслед за печными трубами и паровозами. В Китае уже два с половиной миллиона электромобилей и более 300 тысяч электрозаправок – половина от мирового количества.

Число электромобилей растет и в нашей стране. Судя по социологическим опросам автомобилистов, четверо из пяти задумывались о переходе на электромобиль при наличии инфраструктуры. Но зарядных станций пока не хватает. Поэтому современный владелец электромобиля – это как правило технарь-энтузиаст, которому приходится мастерить индивидуальную зарядку своими руками. Самый простой выход – протянуть провод до автомобиля из квартиры и надеяться на хорошую погоду. В результате тема «как заряжать» - самая популярная на форумах электромобилистов, где можно найти вот такие вот фотографии:

Источник: Mynissanleaf- форум владельцев электромобилей

Проблем с самоделками хватает. Были даже такие анекдотические жалобы: японские машины, которых оставляли заряжаться на ночь в условиях России, не заряжались, так их внутренний таймер был установлен на японское время, и он автоматически прекращал зарядку в 8 утра по Токио. Но главное – то, что с помощью переменного тока 220 В из квартиры быстро электромобиль не зарядишь.

Алексей, владелец японского электромобиля, Приморье:

«Брал электромобиль второй машиной, но быстро он стал первой машиной. Использую в поездках на небольшие расстояния – на работу, в магазины и т. д. по городу. Прогревать не надо, сразу сел и поехал. А с зарядками да, большая проблема была, особенно зимой. Сейчас на соседней улице у ТРЦ одну открыли, а всего 10. Кажется, нас услышали!».

Задача для профессионалов

Технологии быстрой и безопасной зарядки электромобилей есть. Однако по закону продажей электроэнергии у нас должны заниматься энергосбытовые компании. У них, как правило, нет заметного желания создавать новый для себя бизнес с нуля. В подобной ситуации положение может изменить только крупная энергокомпания, способная на долгосрочные инвестиции и имеющая среди своих активов сбыты. На Дальнем Востоке такой компанией является РусГидро.

Если судить по названию, то РусГидро вроде бы должна заниматься только гидроэнергетикой, но с 2011 года в компанию влился проблемный на тот момент актив – «Энергетические системы Востока». За последние годы в энергетике Дальнего Востока появились сдвиги к лучшему: строятся новые генерирующие объекты, ликвидируются задолженности, в регионе появляются новые единые расчетно-информационные центры РусГидро. Кстати, именно рядом с ними и поставлены три из десяти электрозаправок (а еще – на стоянках около торговых центров и на традиционных автозаправках).

Критики могут возразить: зарядки для электромобилей начали работать во время Восточного экономического форума, чтобы было что показать его гостям, но когда форум завершится, не превратятся ли зарядки в очередной дорогущий арт-объект?

Ответ: нет, в РусГидро так дела не делаются. Пример: во время прошлогоднего форума РусГидро запустило во Владивостоке новую тепловую электростанцию – ТЭЦ «Восточная». Станция стабильно снабжает теплом и электроэнергией 50 тысяч квартир и закрывает пятую часть энергопотребностей города.

Не подведет РусГидро и с электрозаправками. Причем на открытии сети компания преподнесла автолюбителям приятный сюрприз: первые две недели зарядка авто бесплатна. Как сказали энергетики, за это время автовладельцы смогут опробовать новую услугу и скачать мобильное приложение, через которое потом смогут платить за зарядку.

Преимущество зарядных станций РусГидро в режиме быстрого заряда: дозаправка занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее получаса. Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт.

Электромобиль больше не роскошь

Конечно, двигатель внутреннего сгорания и нефтепродукты доминируют и будут доминировать на дорогах в обозримом будущем, как бы романтики электромобилей не мечтали об обратном. Но определенных ситуациях, например, в чисто городских условиях – электромобиль с современными аккумуляторами и способностью быстро заряжаться становится более экономически и экологически оправданным средством передвижения.

Вот тогда опытом, который сейчас РусГидро накапливает во Владивостоке, смогут воспользоваться самые разные энергосбытовые компании в самых разных городах страны. Возможно, некоторые посетители форумов электромобилистов будут грустить по нынешним временам, когда они все делали своими руками, но скорее всего они просто забудут о нынешних проблемах с зарядкой. Ведь когда проблемы решаются, люди забывают о них очень быстро (потому что тут же находят новые).