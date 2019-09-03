Транспортную развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД открыли на год раньше

В столице 3 сентября открыли развязку на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) на пересечении с Бесединским шоссе. И это даже на год раньше, чем планировали. Автомобильное движение запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Продолжаем реконструкцию эстакад в Москве. Сегодня 15-я по счету эстакада. Открывается досрочно. Она касается трех районов Москвы, где проживает около 500 тысяч человек. Спасибо подрядчику, что услышал пожелание закончить развязку быстрее. Основные работы закончены, остались еще вспомогательные. Надеюсь, что все работы закончат до октября, - сказал Сергей Собянин.

Это была самая неудобная развязка на МКАДе. Она несколько лет "стояла", не справляясь с потоком машин, следующим на МКАД и с МКАД в московские районы Зябликово, Братеево, Марьино и Люблино. К тому же рядом стали появляться жилые дома, торговый комплекс, международный вокзал "Южные ворота". Соответственно люди ехали домой, по делам, но автомобильный поток увеличивался - разъехаться было еще сложнее.

Поэтому старый путепровод разобрали и начали строительство современной эстакады. Были построены эстакады-съезды с внешней и внутренней стороны МКАД на Бесединское шоссе и к ТЦ "Южные ворота". А также - съезды/заезды с Бесединского шоссе (из центра) на МКАД. Установили шумозащитные экраны в районе села Беседы. Благоустроили прилегающую территорию - высадили 100 деревьев ясеня и 1800 кустов кизильника.

Плюсы новой развязки:

- пропускная способность развязки вырастет в 3 раза – до 8 000 машин в час в каждом направлении,

- пропускная способность участка МКАД от Бесединского моста до Каширского шоссе увеличится в среднем на 14% – до 10 000 машин в час в каждом направлении.

КСТАТИ

Полностью работы завершат до октября 2019 года:

- для удобства пешеходов откроют надземный переход через МКАД в районе ТЦ "Южные ворота",

- достроят съезд с территории ТЦ "Южные ворота" на внутреннюю сторону МКАД.

Транспортную развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД открыли на год раньшеФото: Алиса ТИТКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

В настоящее время продолжается работа по реконструкции еще шести развязок на МКАД:

строительство 2 развязок:

- на пересечении с улицей Генерала Дорохова – улучшит транспортную доступность ИЦ "Сколково", обеспечит комфортный въезд/выезд транспорта с СЗХ на МКАД;

- на пересечении с Волоколамским шоссе – является заключительным этапом реконструкции этой вылетной магистрали;

проектирование 4 развязок:

- на пересечении с Алтуфьевским шоссе – увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД;

- на пересечении с Липецкой улицей – обеспечит беспрепятственный выезд на федеральную трассу М-4 "Дон" и увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД;

- на пересечении с Осташковским шоссе – увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД;

- на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня – увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД, а также обеспечит беспрепятственный выезд с Южной рокады.