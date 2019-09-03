Криштиану Роналду написал завещание

Португальский футболист Криштиану Роналду на днях побывал Лиссабоне, где встретился со своими адвокатами, чтобы написать новое завещание - пишет испанская ABC.

Последний раз он возвращался к этому вопросу два года назад, года у него родились близнецы от суррогатной матери. Но с тех пор многое в его личной жизни изменилось. Еще в 2016 году он сошелся с Джорджиной Родригес, которая уже через пять месяцев после появления на свет двойни, родила ему дочку. А потом Джорждина со своим мужем (как она называет Криштиану) прошла все круги ада. От прохладных отношений с матерью Криштиану Долорес Авейру, до судов, на которых Роналду обвинялся в изнасиловании. (Из-за них они и откладывали громкую свадьбу.)

Но футболиста в результате этим летом окончательно оправдали, да и отношения с 64-летней Долорес постепенно наладились. А ведь именно мама Роналду была главным распорядителем его состояния в предыдущем завещании. Но теперь большая часть из 300 миллионного наследства футболиста перейдет именно Джорджине. Но Долорес теперь, похоже, на нее не обижается. Впрочем, у нее другие заботы — на днях она еще раз стала бабушкой — родная сестра Криштиану Катя Авейру вновь стала мамой.

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Роналду, без сомнения, доверяет своей возлюбленной, которая, как пишут португальские СМИ, снова беременна. Недоброжелатели, правда судачат, что модель технично охмурила красавчика и теперь станет раскручивать его по полной. Но сама Джорджина, похоже, не преследует меркантильных интересов и действительно любит своего избранника. Вместо того, чтобы купаться в роскоши, она целыми днями занимается четырьмя детьми Криштиану, иправда, иногда успевая сняться в рекламе нижнего белья.

А вообще последний год был очень трудным у Джорджины. Кроме судов, она еще и потеряла близкого человека.

- Главное богатство, какое только может быть у человека, это здоровая и счастливая семья. Это я еще сильнее осознала, когда несколько месяцев назад после долгой болезни умер мой отец. Величайшая роскошь - это здоровье, без него мы ничто, - рассказал Джорджина недавно в одном из интервью.