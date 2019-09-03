Омский экологический прорыв: региональный оператор открыл первый мусоросортировочный завод

Торжественное открытие завода посетили заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко, первый заместитель мэра города Омска Оксана Фадина, член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев, а также представители надзорных органов, общественных организаций, депутаты Законодательного Собрания Омской области и горсовета. Процесс сортировки на новом предприятии также показали журналистам федеральных и региональных СМИ, блогерам.

Первый в истории Омской области завод по обработке ТКО открыт! Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО

Обращаясь к гостям, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко подчеркнул, что запуск первого объекта сортировки отходов – это настоящий экологический прорыв в жизни региона.

- С сегодняшнего дня Омская область по праву вошла в федеральную экологическую повестку. Никогда за все время существования субъекта в нем не было ни одного мусоросортировочного комплекса. Это первый! Наш завод, который открывает сегодня региональный оператор на территории города Омска способен выделять до 20% фракций, которые пустят во вторичную переработку. Это важное и значимое событие для региона, это начало нового пути, который предстоит пройти региону для сохранения экологии, - пояснил Александр Матненко.

Согласно статистике, каждый отдельно взятый омич создает в год несколько сотен килограммов отходов, весь мусор до сегодняшнего дня отправлялся на свалки, где долгие годы разлагался, выделяя токсичные вещества. Другого пути избавления от мусора в регионе не было.

Завод оснащен современным российским и зарубежным оборудованием. Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО

Для того чтобы минимизировать объем захораниваемых отходов, региональный оператор за короткий срок построил два мусоросортировочных завода производительной мощностью несколько сотен тысяч тонн в год. В строительство двух объектов обработки ТКО компания «Магнит» вложила более 700 млн рублей. Эти средства являются основной частью беспрецедентных инвестиций в регион, которые сегодня исчисляются уже миллиардами. Областному бюджету и населению региона появление двух заводов не стоило ни копейки, эти расходы не учтены в тарифе регоператора. Кроме того, до конца 2019 года компания будет производить сортировку отходов за свой счет.

- Омск исторически развивался с двумя свалками, которые появились еще в середине прошлого века - Кировская и Ленинская. Мусор на них копился десятилетиями и никто еще лет 15-20 назад не мог подумать о том, что у нас в регионе появятся свои мусоросортировочные заводы. Поэтому этот день, день когда в регионе открывают первый завод по обработке ТКО надолго запомнится омичам, - убежден заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. - Экологическая концепция обращения с отходами предусматривает именно сортировку мусора и сегодня в Омской области реализован самый передовой опыт, который существует в области обращения с ТКО. В вопросах обращения с отходами у нас теперь крепкие позиции по сравнению с другими регионами страны. Та же Тюменская область в состоянии сегодня обеспечить только 8% сортировки мусора. Самарская область еще меньше — 6%. Завод, который мы сегодня открываем, обеспечит сортировку 20% мусора, который на него поступает. Хотел бы поблагодарить инвестора – компанию регоператора «Магнит» за оперативную работу на благо жителей нашего региона.

Рассортированный мусор складируется в специальных контейнерах. Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО

Запуск мусоросортировочного завода в Омске — это лишь первая ласточка. Небольшая часть того, что предстоит сделать региону, чтобы решить поставленные президентом задачи в рамках нацпроекта «Экология». В то же время сортировка отходов на полезные фракции — это переломный момент на старте мусорной реформы в регионе. Не секрет, что самый частый упрек в сторону реформирования отрасли ТКО состоит в том, что изменения не очевидны. Люди хотят радикальных перемен в мусорной отрасли, и это справедливо. В Омской области теперь изменения бесспорны!

- Открытие завода – это результат работы большого коллектива, надежной команды профессионалов. У нас есть кадровый состав, люди на которых мы можем опереться в реализации сложнейших задачи, которые стоят сегодня перед региональным оператором. Однако добиться такого результата в короткие сроки было невозможно без поддержки регионального правительства и руководства города. Благодарю всех за этот совместный труд, впереди еще немало задач, которые нам предстоит решать сообща, - подчеркнул генеральный директор ООО «Магнит» Александр Чернов.

Генеральный директор ООО «Магнит» Александр Чернов. Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО

Для создания в стране отрасли по переработке мусора Правительство РФ подготовило федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Он предусматривает создание мощностей для предварительной обработки ТКО и дальнейшей утилизации. Однако решение вопроса государственной важности (каковым, безусловно, является обращение с отходами) сегодня может взять на себя только социально ориентированный бизнес. И запуск завода в Омске тому яркий пример.

Реформа отрасли ТКО в Омской области.

Помимо строительства двух объектов сортировки, регоператор организовал тотальный контроль за движением мусора: от мест сбора до площадок временного накопления. Сегодня все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС. С каждым днем охват населения новой коммунальной услугой растет. На 1 апреля только порядка 40% от общего числа жителей Омской области получали квалифицированную услугу по вывозу отходов, сегодня эта цифра достигла 73%. В городе Омске охват составляет 100%.

Объем инвестиций регоператора в Омскую область за 5 месяцев реформы превысил 2 млрд рублей: закуплено и передано в безвозмездное пользование омичам 10 тыс. контейнеров, приобретено 78 современных мусоровозов и 20 единиц спецтехники для обслуживания полигонов и вывоза крупногабаритного мусора. Создано 500 рабочих мест.

Регоператор создал 500 новых рабочих мест в регионе. Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО

Гостям и журналистам рассказали, что первый омский мусоросортировочный завод представляет собой совокупность конвейерных линий. Современное сепарирующее оборудование, мощные магниты для извлечения железа, оборудование для прессования от ведущей мировой фирмы Presona объединены на одной производственной площадке и управляются единой автоматической системой. Именно это позволяет максимально эффективно сортировать отходы на несколько фракций.

Журналисты с интересом изучали новое производство. Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО

Стоит сказать, что национальным проектом «Экология» на 2019 год по России установлен показатель обработки твердых коммунальных отходов в размере 12% от их общего объема. В Омской области планируют пустить во вторичную переработку около 20%, более точные цифры будут получены в процессе работы заводов.

И это только начало федеральной реформы отрасли обращения ТКО. Компания «Магнит» ставит перед собой глобальные задачи по улучшению экологической ситуации в регионе путем минимизации захораниваемых объемов ТКО. Для этого необходимо развивать инфраструктуру переработки и сортировки мусора. Речь идет о площадках компостирования, которые в скором времени появятся рядом с мусоросортировочными комплексами.

Рабочие потратили на обучение более 100 часов каждый. Автор фото: Елена МОИСЕЕНКО

Известно, что до 50% объема всего производимого мусора – это так называемая органика, или пищевые отходы. В компании «Магнит» понимают, что и этот мусор требует к себе отдельного внимания, а потому уже сегодня регоператор ведет переговоры с ведущими мировыми производителями оборудования для компостирования. При использовании технологий компостирования к показателю 20% плановой сортировки добавится еще 50% переработки органики. А дальше эти мощности будут модифицироваться, расти, компания планирует развитие переработки в сельских районах. Регоператор рассматривает также создание сети районных сортировок, чтобы мусор от сельских поселений не отправлялся за 400 км до мусоросортировочного завода, а проходил сортировку на месте.