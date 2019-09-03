Россияне готовы к безалкогольным корпоративам

Трезвость — норма жизни на работе даже на праздничной гулянке! Не поверите, но более половины наших работающих граждан с этой идеей вполне согласны. Во всяком случае, как следует из опроса, проведенного порталом по поиску работы Rabota.ru, 51% россиян готов отказаться от спиртных напитков на корпоративах. И только 15% категорически против.

Треть опрошенных также заявили, что употребляют алкоголь реже раза в месяц, а 23% не пьют вообще.

А вот инициативу штрафовать за перекуры в рабочее время больше половины опрошенных (56%) не поддерживают. При этом абсолютное большинство (75%) утверждает, что на работе не курят. Наиболее же эффективным способом отучить работников от вредных привычек большинство (43%) считают премии.

Напомним, оздоравливать граждан непосредственно на работе предлагает Минздрав. Ведомство разработало для предприятий модель программ по укреплению здоровья работающих. Она, в частности, предполагает физкульт-брейки на рабочем месте. А также тестирование работников на алкоголь и даже изучение их пищевых привычек.

Кстати, как следует все из того же опроса, 66% сотрудников не против физкульт-перерыва на работе — дали б на это время.