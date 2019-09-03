Александр Ерохин: Победа над «Спартаком» была важной, но в сборной мы одна команда
Сборная России на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата Европы. 6 сентября команде предстоит тяжелый выезд в Шотландию, а далее домашний поединок в Калининграде против Казахстана. В преддверии важных встреч игроки сборной России пообщались с журналистами.
- Первая полноценная тренировка. Какие уже наработки к сборной Шотландии?
- Много тактики сегодня было. В двух группах тренировались, кто-то меньше восстановился, кто-то больше. Завтра будем уже всей командой тренироваться.
Сборная России на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата ЕвропыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Робертсон и Мактоминей – главные игроки у Шотландии. Кого-то еще отмечал Черчесов?
- Сегодня как раз будет тактическое занятие. Стиль игры понятен, будем готовиться.
- В сборную вы вернулись после небольшого перерыва. Как самочувствие?
- Самочувствие хорошее, очень рад, что снова с командой.
- Насколько внимательно следили за трансферным окном? Было ли интересно?
- В основном следил за «Зенитом», так как многие ребята в аренду ушли. В целом, это обычный процесс для последнего дня трансферного окна.
6 сентября команде предстоит тяжелый выезд в ШотландиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Какие-то эмоции остались после горячего матча со «Спартаком»? Обсуждаете в сборной с игроками этот поединок?
- Конечно, это был очень важный матч для нас. Победа придала положительных эмоций, но здесь мы – одна команда, о клубных предпочтениях никто не думает. Ради одной цели все делаем – победа в предстоящих встречах.
Голкипер Сослан Джанаев вернулся в состав сборной после продолжительного перерыва.
- Сослан, что изменилось в сборной для вас?
- Состав немного изменился, а так атмосфера отличная, готовимся в штатном режиме.
- Какие указания вратарям давали?
- Шотландия традиционно действует в силовой манере. Основная теория у нас будет сегодня, пока немного по игрокам посмотрели.
Тренер сборной Станислав ЧерчесовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Насколько следили за трансферным окном, находясь в футбольном клубе «Сочи»? Или уже думали только о сборной?
- Сейчас мы в сборной, но читали новости. Защитник Мевля к нам перешел, а так новостей было немного в последний день трансферного окна.
Денис Черышев – один из немногих игроков-легионеров. Футболист испанской «Валенсии» только восстановился после травмы.
- Одним из последних приехали в сборную. Что пропустили?
- Восстановительные тренировки только. Сейчас потренировались уже, ждем теорию.
- Ожидаете выйти в стартовом составе?
- Зависит только от тренера. Буду рад помочь команде в любом качестве.
- Как оценишь свое выступление за «Валенсию» в начале сезона?
- Сезон только начался, сказалась и травма. Постепенно нужно входить в тренировочный режим и все будет нормально.
- Какие ожидания от матча с Шотландией?
- Думаю, что нам стоит отталкиваться, прежде всего, от своей игры. У нас хорошая команда и качественные игроки.
ИСТОЧНИК KP.RU