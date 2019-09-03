Александр Ерохин: Победа над «Спартаком» была важной, но в сборной мы одна команда

Сборная России на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата Европы. 6 сентября команде предстоит тяжелый выезд в Шотландию, а далее домашний поединок в Калининграде против Казахстана. В преддверии важных встреч игроки сборной России пообщались с журналистами.

- Первая полноценная тренировка. Какие уже наработки к сборной Шотландии?

- Много тактики сегодня было. В двух группах тренировались, кто-то меньше восстановился, кто-то больше. Завтра будем уже всей командой тренироваться.

Сборная России на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата ЕвропыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Робертсон и Мактоминей – главные игроки у Шотландии. Кого-то еще отмечал Черчесов?

- Сегодня как раз будет тактическое занятие. Стиль игры понятен, будем готовиться.

- В сборную вы вернулись после небольшого перерыва. Как самочувствие?

- Самочувствие хорошее, очень рад, что снова с командой.

- Насколько внимательно следили за трансферным окном? Было ли интересно?

- В основном следил за «Зенитом», так как многие ребята в аренду ушли. В целом, это обычный процесс для последнего дня трансферного окна.

6 сентября команде предстоит тяжелый выезд в ШотландиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Какие-то эмоции остались после горячего матча со «Спартаком»? Обсуждаете в сборной с игроками этот поединок?

- Конечно, это был очень важный матч для нас. Победа придала положительных эмоций, но здесь мы – одна команда, о клубных предпочтениях никто не думает. Ради одной цели все делаем – победа в предстоящих встречах.

Голкипер Сослан Джанаев вернулся в состав сборной после продолжительного перерыва.

- Сослан, что изменилось в сборной для вас?

- Состав немного изменился, а так атмосфера отличная, готовимся в штатном режиме.

- Какие указания вратарям давали?

- Шотландия традиционно действует в силовой манере. Основная теория у нас будет сегодня, пока немного по игрокам посмотрели.

Тренер сборной Станислав ЧерчесовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Насколько следили за трансферным окном, находясь в футбольном клубе «Сочи»? Или уже думали только о сборной?

- Сейчас мы в сборной, но читали новости. Защитник Мевля к нам перешел, а так новостей было немного в последний день трансферного окна.

Денис Черышев – один из немногих игроков-легионеров. Футболист испанской «Валенсии» только восстановился после травмы.

- Одним из последних приехали в сборную. Что пропустили?

- Восстановительные тренировки только. Сейчас потренировались уже, ждем теорию.

- Ожидаете выйти в стартовом составе?

- Зависит только от тренера. Буду рад помочь команде в любом качестве.

- Как оценишь свое выступление за «Валенсию» в начале сезона?

- Сезон только начался, сказалась и травма. Постепенно нужно входить в тренировочный режим и все будет нормально.

- Какие ожидания от матча с Шотландией?

- Думаю, что нам стоит отталкиваться, прежде всего, от своей игры. У нас хорошая команда и качественные игроки.