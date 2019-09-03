2019-09-03T18:23:01+03:00
Общество

Пушногрудые россиянки живут в Саратове и Ульяновске, а самые "скромные" в Иркутске и Екатеринбурге

Рассказываем, где найти любовь по размеру [карта]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Специалисты портала отметили, что у жительниц городов-миллионников чаще бывает грудь четвертого размераСпециалисты портала отметили, что у жительниц городов-миллионников чаще бывает грудь четвертого размераФото: EAST NEWS
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Второй размер груди является самым распространенным среди россиянок. Такие данный приводит портал бесплатных объявлений Avito, который провел специальное исследование к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера.

Специалисты портала отметили, что у жительниц городов-миллионников чаще бывает грудь четвертого размера. Так в десяти крупнейших городах спросом пользуется размер D (четвертый). Однако, бюстгальтера размера А (первый) также приобретают в крупных городах. Этот размер чаще всего покупают в Иркутске и Екатеринбурге.

Самый распространенный размер бюстгальтера B (второй) чаще всего на Avito заказывали представительницы прекрасного пола, проживающие в Тольятти, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и Барнауле.

В ходе исследования эксперты выяснили, что в россиянки тратят на бюстгальтер 1100 рублей. Больше всего средний ценник на белье в Ростове-на-Дону - примерно 1900 рублей.

Второй размер груди является самым распространенным среди россиянок Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Второй размер груди является самым распространенным среди россиянокФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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