Пушногрудые россиянки живут в Саратове и Ульяновске, а самые "скромные" в Иркутске и Екатеринбурге

Второй размер груди является самым распространенным среди россиянок. Такие данный приводит портал бесплатных объявлений Avito, который провел специальное исследование к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера.

Специалисты портала отметили, что у жительниц городов-миллионников чаще бывает грудь четвертого размера. Так в десяти крупнейших городах спросом пользуется размер D (четвертый). Однако, бюстгальтера размера А (первый) также приобретают в крупных городах. Этот размер чаще всего покупают в Иркутске и Екатеринбурге.

Самый распространенный размер бюстгальтера B (второй) чаще всего на Avito заказывали представительницы прекрасного пола, проживающие в Тольятти, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и Барнауле.

В ходе исследования эксперты выяснили, что в россиянки тратят на бюстгальтер 1100 рублей. Больше всего средний ценник на белье в Ростове-на-Дону - примерно 1900 рублей.