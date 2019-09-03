28 и 29 сентября Reebok завершит сезон очередным этапом командного забега с испытаниями «Reebok. Стань человеком», который впервые пройдет в ландшафтном парке Митино в Москве

На абсолютно новой трассе команды из шести человек преодолеют интересные и непредсказуемые испытания (вспомним хотя бы «Ракету» в весеннем Коломенском), на которых помимо физических данных придется продемонстрировать и умение работать в группе. Каждый член команды – важное звено, а вместе мы всегда сильнее! Забег пройдет в двух категориях – Стандарт и Элит – скучать не придётся ни новичкам, ни опытным участникам. На мероприятии будут работать раздевалки, камеры хранения, интерактивные зоны для гостей и болельщиков, а полевая кухня поможет восстановить силы после финиша.

Чтобы классно и с пользой провести время в свой выходной, нужно собрать команду и зарегистрировать ее на сайте станьчеловеком.рф до 9 сентября в категории Элит и до 17 сентября - Стандарт.

Фотографии с весеннего забега (в рамках Фестиваля Reebok): yadi.sk/d/yfGwAJ0I4NbNDw #ReebokRussia #СтаньЧеловеком

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok – это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для CrossFit и Всемирных игр Reebok CrossFit Games; эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship); генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.

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