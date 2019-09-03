19-летняя студентка из Москвы, впавшая в кому после купания в турецком аквапарке, умерла

Двенадцать дней провела в состоянии комы 19-летняя студентка Ольга Пичугина, которой стало плохо во время купания в одном из крупнейших аквапарков Турции «Sealanya Seа Park». Сначала за жизнь девушки боролись турецкие врачи, но родители россиянки приняли решение о ее транспортировке в Москву. Почти неделю девушка провела в реанимации НИИ Склифосовского. К сожалению, спасти ее не удалось. Как удалось выяснить «КП», она умерла, не приходя в себя 2 сентября.

- Никто не может в это поверить. Молодая, красивая, вся жизнь была впереди. Мы общаемся с ее родителями, пытаемся поддержать, - рассказала «КП» подруга умершей девушки Марина Прохорова.

Родители Ольги сейчас пытаются выяснить, что же привело к трагедии. Напомним, Оля отдыха в Турции с мамой. Девушка начала тонуть в тот момент, когда плавала в бассейне с экзотическими рыбками. При этом, по словам друзей, она отлично плавала. По странному стечению обстоятельств, камеры видеонаблюдения в авквапарке в этот день не работали. По факту ЧП проверку проводит турецкая полиция. В дело уже вмешалось посольство нашей страны в Турции. Но пока главной версией случившегося остается несчастный случай.

Об умершей известно немного. Девушка жила с родителями, училась в национальном исследовательском университете «Высшей школы экономики».

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