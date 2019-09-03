«Какой вы нахрен уполномоченный!»: Мутко оценил работу бизнес-омбудсмена Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко приехал в Тулун и устроил жесткий разнос уполномоченному по правам предпринимателей в Иркутской области Андрею Капитонову-Козлову. Во вторник на совещании по вопросам ликвидации последствий сильного наводнения в регионе он влепил омбудсмену со всей прямотой:

"Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих) не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы концентрируете... вы собирательный образ!", - сказал Мутко.

При этом сидящий в президиуме Мутко (он назначен председателем комиссии по ликвидации последствий паводка) потрясал ворохом бумаг. Очевидно, это были жалобы местных бизнесменов на то, что они не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка построек и предприятий. А «собирательный образ» - это, видимо, Мутко оговорился. Хотел, наверное, сказать: «вы должны быть защитником интересов».

"Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области, - продолжил вице-премьер. - Началось наводнение, сядь здесь. Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям".

Уполномоченный стоял в зрительном зале и послушно кивал. Присел только после того, как Мутко закончил свою обвинительную речь.

Днем ранее пострадавший от бедствия регион посетил президент Владимир Путин, чтобы проверить, как выполняются его поручения по ликвидации последствий паводка. Темпы восстановления жилья и инфраструктуры его не устроили.