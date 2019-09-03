Любовный треугольник «Новой волны»: россиянина Буранова пленила красотка из Азербайджана

На минувшей «Новой волне» в Сочи обсуждали не только четвёртое место представителя от России и бывшего подопечного продюсерского центра Лепса Данила Буранова, но и его личную жизнь. Парень попал в любовный треугольник, оказавшись между своей девушкой и конкурсанткой из Азербайджана. Возлюбленная Буранова Ирина, студентка режиссерского факультета, не на шутку приревновала артиста к знойной красавице Айсель.

— Прошёл слух, что у нас роман с Айсель, но я хочу внести ясность, — обратился к поклонникам через «КП» Буранов. — На самом деле нас часто видят вместе, мы очень много общаемся, даём совместные интервью. Постоянно вместе появляемся на красной дорожке.

Дело тут в том, что однажды мы разговорились о написании своего материала. До этого я считал, что каждый должен заниматься своим делом: один человек пишет музыку, другой — текст, а моя задача — пропустить это через себя и воспроизвести.

И именно Айсель убедила меня, что только я сам смогу написать себе то, что будет нравиться и мне, и слушателю. Только в этом случае в треке будет мой собственный Feel. Она научила меня очень простому способу, с которым можно начать свой путь в написании музыки. И каждый раз, когда мы бурно общаемся между собой, мы придумываем или текст, или музыку. Или просто говорим о музыке.

Но со стороны это выглядит, естественно, совсем иначе. И на месте моего любимого человека я бы тоже напрягся и был бы в недоумении.

Данил также поздравил с победой участницу из Албании: «Инис — красивая и очень крутая! Она отлично себя чувствует на сцене. «Забирает» публику и поет очень сильно, тем более для 18 лет».