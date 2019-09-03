2019-09-03T16:18:50+03:00
Звезды

Любовный треугольник «Новой волны»: россиянина Буранова пленила красотка из Азербайджана

Пикантность в том, что на конкурс бывший подопечный Лепса приехал со своей девушкой
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Данила Буранов со своей девушкойДанила Буранов со своей девушкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

На минувшей «Новой волне» в Сочи обсуждали не только четвёртое место представителя от России и бывшего подопечного продюсерского центра Лепса Данила Буранова, но и его личную жизнь. Парень попал в любовный треугольник, оказавшись между своей девушкой и конкурсанткой из Азербайджана. Возлюбленная Буранова Ирина, студентка режиссерского факультета, не на шутку приревновала артиста к знойной красавице Айсель.

— Прошёл слух, что у нас роман с Айсель, но я хочу внести ясность, — обратился к поклонникам через «КП» Буранов. — На самом деле нас часто видят вместе, мы очень много общаемся, даём совместные интервью. Постоянно вместе появляемся на красной дорожке.

Дело тут в том, что однажды мы разговорились о написании своего материала. До этого я считал, что каждый должен заниматься своим делом: один человек пишет музыку, другой — текст, а моя задача — пропустить это через себя и воспроизвести.

И именно Айсель убедила меня, что только я сам смогу написать себе то, что будет нравиться и мне, и слушателю. Только в этом случае в треке будет мой собственный Feel. Она научила меня очень простому способу, с которым можно начать свой путь в написании музыки. И каждый раз, когда мы бурно общаемся между собой, мы придумываем или текст, или музыку. Или просто говорим о музыке.

Но со стороны это выглядит, естественно, совсем иначе. И на месте моего любимого человека я бы тоже напрягся и был бы в недоумении.

Данил также поздравил с победой участницу из Албании: «Инис — красивая и очень крутая! Она отлично себя чувствует на сцене. «Забирает» публику и поет очень сильно, тем более для 18 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Президент поручил назначать ежемесячные премии участковым врачам
После критики Путина Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших во время паводка
Учебный год в Вологодской области снова начался с открытия новой школы
В Омской области открылся первый мусоросортировочный завод
Правительство выделит 4 миллиарда рублей на улучшение SSJ-100
В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета
В Париже украли дорожный знак с граффити Бэнкси
В Якутии в День знаний открываются три новых школы
Стало известно, каких кандидатов поддержал Василий Лановой на выборах в Мосгордуму
Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов
В Антверпене мощный взрыв разрушил три здания
В Совфеде объяснили интерес украинцев к отдыху в России
Посадивший самолет на кукурузное поле пилот вернулся к работе
Священник проткнул себе голову копьем, занимаясь дайвингом
Порошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований Украины
В Минобороны подтвердили падение штурмовика в Ставропольском крае
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест