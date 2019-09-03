2019-09-03T23:29:17+03:00
Общество

"Проценты по ипотеке снижаются, но народ недоволен": Медведев поручил работать над развитием рынка жилья

До 2025 года из аварийных домов должны переехать 530 тысяч человек
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Премьер Дмитрий Медведев поручил кабмину сконцентрироваться на развитии рынка жилья в России. Об этом он заявил во вторник на совещании в подмосковных «Горках», которое было посвящено расходам бюджета на ЖКХ и жилищное строительство на ближайшую «трехлетку».

- Мы должны сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья. Ситуация на нем непростая, хотя она имеет тенденции к тому, чтобы выравниваться. Мы стали строить больше, понемногу стал снижаться ипотечный процент, - перечислял достижения Медведев. А потом невесело признал: «Хотя люди все равно этим процентом далеко не всегда довольны».

По программе расселения из аварийного жилья до 2025 года новое жилье должны получить более 530 тысяч человек.

- Нужно использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильем, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды, помогать через льготную ипотеку молодым семьям, - заметил премьер. - Но нужны не просто квадратные метры с качественными коммунальными услугами по доступным ценам, но и благоустроенные территории.

Медведев также поручил уделять больше внимания модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Он напомнил, что возобновлена программа поддержки обновления систем тепло- и водоснабжения. Теперь она распространяется на города с населением до 500 тысяч человек.

- Ну и, конечно, нужно и дальше контролировать уровень тарифов для населения, - отметил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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