В России работает только чуть больше половины женщин

В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин. При том, что у мужчин этот процент доходит до 67,8%. Таковы данные Росстата по занятости населения в возрасте от 15 лет.

Плохо это или хорошо? Логика подсказывает, что женщин и должно работать меньше — кто-то же дома с детьми сидит. СМИ, однако, забили тревогу: разница в процентах объясняется не только нормальным демографическим положением дел, но и экономическими сложностями. Когда на предприятии возникает сложная ситуация, женщин-работниц сокращают в первую очередь. Да и устроиться на работу им сейчас стало сложнее.

Так ли это? Ведь, как известно, дискриминация по половому признаку у нас Трудовым кодексом запрещена.

Смотрим данные того же Росстата. Что в 2016, что в 2017, что в 2018 число работающих мужчин и женщин у нас оставалось примерно одним и тем же — 37 с лишним миллионов мужчин и 35 с небольшим миллионов женщин (учитывалось основное место работы, без подработок). Колебания — минимальны. Никакой дискриминации? Как сказать. Характер занятий женщин несколько изменился. Число дам, занимающих руководящие посты, за последние два года сократилось с 2139 тысяч до 1989 тысяч. Зато подросло количество женщин на более скромных позициях - обычных служащих и работниц в сфере обслуживания и торговли.

-На руководящих постах может встречаться и разрыв в доходах женщин и мужчин. Зачастую это связано с тем, что женщины высокой зарплате могут предпочесть менее напряженный график работы, возможность уделять время дому и семье. Мужчины-руководители чаще готовы тратить личное время на работу, - подтвердил «КП» такую тенденцию руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Сергей Даниленко.

Логично, что в более напряженные времена вырастает спрос на руководящих сотрудников, которые не отвлекаются на дом и семью.

Эксперты также предполагают, что женщины чаще, чем мужчины, подрабатывают невидимым для статистики образом. И не только потому, что, скажем, находясь в декрете, шьют на продажу или делают что-то еще, пытаясь обеспечить хоть какую-то прибавку к скромному семейному бюджету. Есть еще и моменты, связанные с регулированием нашего малого бизнеса. Если муж зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а жена как-то участвует в его бизнесе, с супругой необходимо заключать такой же договор, как с посторонним человеком и она так же будет считаться наемным работником. Со всеми последствиями в виде необходимости платить за жену страховые и пенсионные взносы и т. п. Естественно, мало кто это делает — предпочитают разбираться между собой без участия государства, по-семейному.