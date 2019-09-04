Мультимедийная выставка «Россия - Моя история» открывает свой двадцатый парк в Челябинске

Мультимедийный проект «Россия — Моя история» 4 сентября открывает в Челябинске свой юбилейный 20-й исторический парк. Выставка рассказывает о более чем тысячелетней летописи страны с древних времен и до наших дней. На площадке в 7 тысяч квадратных метров разместились сразу несколько экспозиций, уже завоевавших популярность у посетителей в других регионах: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945-2018».

За годы работы мультимедийные парки «Россия — Моя история» посетили более 8 миллионов человек. Проект очень популярен у молодежи, и этот интерес вполне закономерен. Еще никогда история России не была показана так масштабно, наглядно, ярко и красиво. Никаких нудных учебников и пыльных архивных документов - история страны рассказывается в формате современных технологий, просто и доступно, но, вместе с тем, с кропотливым вниманием к деталям. Создатели выставки используют тысячи единиц мультимедийного оборудования. Погрузиться в тайны прошлого посетителям помогают проекции и мультитач приложения: благодаря им известные исторические личности оживают и становятся героями познавательных интерактивных игр. Цифровые реконструкции, анимация, 3D моделирование делают посещение исторического парка увлекательным приключением и для взрослых, и для детей.

Цифровые реконструкции, анимация, 3D моделирование делают посещение исторического парка увлекательным приключением и для взрослых, и для детей. Фото: предоставлено организаторами проекта.

- За годы развития «Россия - Моя история» стяжал славу одного из самых известных проектов, открывающих школьникам и студентам новые возможности для изучения прошлого России, - рассказывает директор исторического парка в Москве Иван Есин. - С каждым новым историческим парком, а их всего запланировано 25, открывается очередное городское культурное пространство, которое, по примеру уже существующих, объединит самые интересные культурные начинания как городского, так и федерального уровня.

Погрузиться в тайны прошлого посетителям помогают проекции и мультитач приложения: благодаря им исторические личности оживают и становятся героями познавательных интерактивных игр. Фото: предоставлено организаторами проекта.

Исторические парки «Россия – Моя история» были созданы Патриаршим советом по культуре и Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства культуры. Сегодня мультимедийные парки открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Якутске и Южно-Сахалинске. Проект активно развивается, и в ближайшее время новые исторические выставки появятся во Владивостоке, Пскове и других российских городах.

Создатели выставки используют тысячи единиц мультимедийного оборудования. Фото: предоставлено организаторами проекта.

Уже сейчас каждый из созданных исторических парков выходит за рамки чисто «музейного» проекта, превратившись в полноценные культурные площадки. Здесь проводятся выставки и концерты, кинопоказы и мастер-классы, встречи с известными людьми, устраиваются костюмированные интерактивные экскурсии и образовательные программы. Исторические парки «Россия — моя история» - это место, где можно отдохнуть всей семьей, встретиться с друзьями, пообщаться, повысить свой образовательный уровень и бесплатно познакомиться с культурными новинками. Узнать о новых событиях и мероприятиях можно на сайте проекта «Россия — Моя история».

Еще никогда история России не была показана так масштабно, наглядно, ярко и красиво. Фото: предоставлено организаторами проекта.

Для консолидации ресурсных усилий всех участников проекта в 2018 году была создана организация. Ассоциация исторических парков сформировала культурное пространство, которое объединяет жителей различных регионов. Межрегиональные экспертные форумы «История России», передвижные живописные выставки «Сокровища музеев России», просветительские экспозиции «Имена из солдатских медальонов» посмотрели миллионы посетителей. И этот интерес доказывает, что исторические проекты и творческие инициативы можно и нужно делать на качественно новом уровне, с применением самых современных технологий.