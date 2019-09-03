Москва видит в Азии перспективного партнера

Например, Китай сегодня занимает шестое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы. За первые полгода 2019 года Москва экспортировала в Китай продукцию на 572,8 млн долларов, увеличив объем экспорта практически на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Принято думать, что мы все закупаем в Китае, но если посмотреть на реальную картину, то выясняется, что большие объемы, например, высокоточной электроники закупают у Москвы именно китайские компании», – говорит руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ведется работа и с японскими инвесторами.

«В июне этого года, в рамках ПМЭФ, мы подписали инвестконтракт по созданию в Москве крупного производства автокомпонентов. Инвестор – компания ААТ («Альфа Автоматив Техноложис») – совместное предприятие японской корпорации тяжёлого машиностроения IHI Corporation (83,11%) и нашего Московского завода имени Лихачева (ЗиЛ - 16,89%). С 2019 по 2022 гг. инвестор вложит в строительство завода около 1,2 млрд рублей. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, в том числе роботизированной линией. На заводе появится 385 новых высокооплачиваемых рабочих мест. При этом для инвестора будет снижена налоговая нагрузка и арендная ставка», – рассказывает Александр Прохоров.

И, конечно, город надеется на приток новых азиатских партнеров. О возможностях российской столицы на ВЭФ-2019 расскажет Стенд Правительства Москвы. Он включает семь тематических зон, на которых представлены лучшие московские практики в различных сферах. Для всех жителей города – городская сеть Wi-Fi и портал mos.ru, для предпринимателей – инвестиционный портал Москвы и портал поставщиков, для промышленных предприятий – предоставление субсидий, налоговых льгот, офсетные контракты, комплексное развитие территорий, система поддержки промышленных предприятий на всех этапах реализации проекта: подбор площадки, оснащение производства, выход на рынок РФ и выход на экспорт). Также представлены проекты для города, среди которых: создание сети канатных дорог, контроль городских служб с помощью городской системы видеонаблюдения, система экологического мониторинга.

На стенде столицы в рамках ВЭФ-2019 показаны знаковые для Москвы проекты, а также наглядно в цифрах рассказано об экономическом и инвестиционном развитии города.