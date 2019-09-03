Экс-чиновник Минобороны: Ельцин сказал, что он щелкнул по носу этому выскочке Клинтону
Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова рассказала, что Ельцина уговаривали поддержать бомбежки НАТО Югославии. Об этом она сообщила в эфире программы «Визави с миром» журнала «Международная жизнь». Бывший начальник Главного управления международного сотрудничества Минобороны РФ Леонид Ивашов прокомментировал эту публикацию.
- Клинтон действительно постоянно звонил Ельцину, убеждая того поддержать бомбежки НАТО, намекая на связь такой поддержки с экономической помощью России?
- Давление прямое Вашингтона на Москву было. Хотя Клинтон лично сильно давить на Ельцина не мог. Косвенное давление присутствовало. Первый заместитель государственного серкретаря Строуб Тэлботт, близкий друг и сподвижник Клинтона, написал книгу. Он лично вел переговоры по косовскому вопросу — в том числе, и со мной. Тэлботт говорил о том, как ранее давление на Москву оказывалось через главу МИДа Козырева. На момент пика югославских бомбежек МИД уже возглавлял Игорь Иванов. Тогда Россия поддержала в ООН введение санкций против Югославии. А до того мы должны были поставить в лизинг комплексы ПВО Белграду — осенью 1998-го договорились, а в феврале 1999-го санкции вернулись…
- Но ведь все-таки рычаги давления на нас у США имелись?
- Рычаги были — кредитами например.
- Так Белый дом в 1999-м на связи с Кремлем был постоянно или нет?
- Нет, тем более, если речь шла о связи с Ельциным. Мы в Минобороны получили от президента России согласие на одновременный ввод нашего батальона с НАТОвским в косовскую Приштину. Мы в Минобороны совместно с МИДом подготовили директиву на ведение переговоров. Виктор Черномырдин был назначен Ельциным спецпредставителем президента РФ на переговорах по урегулированию ситуации в Югославии. Его назначили по просьбе Клинтона (Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор плотно общались). А я вошел от Минобороны в состав делегации — там до того ни одного военного не было. Ельцин распорядился меня включить в состав делегации. Как сказал мне тогда министр обороны Игорь Сергеев: «чтобы мы, военные, не во всем подчинялись Черномырдину». И я с генералом Заварзиным вели там себя достаточно независимо.
- Были вам даны некие негласные указания, директивы?
- Были. Когда спецпредставитель в начале июня 1999-го стал от директивы отклоняться, мы прерывали переговоры, я заявил о полном несогласии, и мы с Заварзиным ушли — не стали визировать американский вариант. Я поехал в посольство, доложил министру, проинформировал югославскую сторону. Полетели с Черномырдиным в Белград. В самолете были с ним неприятные стычки.
- В столице Югославии ждали посредники?
- В Белграде был финский президент Ахтисаари, который выступал посредником в переговорах. Заместитель госсекретаря Тэлбот в Белград не полетел, опасаясь за свою безопасность. Ахтисаари на переговорах сидел, но на ночь улетал в Венгрию. Черномырдин ультиматум предъявил югославам: подписывайте резолюцию или вас будут бомбить. Я сообщил, что это расходится с директивой Ельцина. Думал потянуть время. А наш спецпредставитель настаивал: «да или нет»? Речь шла о подписании американского варианта резолюции: с выводом из войск из Косово и так далее.
- Но Ельцин же этот вариант не поддерживал ?!
- Нет, не поддерживал! А тут в Белграде Черномырдин диктует ультиматум, Ахтисаари молчит, и в это время наш посол в Белграде Котов показывает мне телеграмму - а он доложил главе МИДа, тот - Ельцину и Ельцин ответил: Черномырдину — строго придерживайтесь моих указаний! Это все 2-3 июня происходит, накануне броска наших десантников на Приштину. И далее в телеграмме: добивайтесь скорейшего прекращения огня! Я послу Котову предлагаю: дайте я ему ткну эту телефонограмму. Тот: нет мне положено как послу ее передать, а вы будьте рядом. И спрашиваю: Ну и что дальше Виктор Степанович? Тот: а что, я ведь и добиваюсь прекращения огня!
- Когда была подписана резолюция Совбеза ООН 1244, которую согласовывали в Бонне, кто как вел себя?
- Американцы были окрыленные тем, что прошел их вариант. Хотя мы, военные члены российской делегации, стояли насмерть. Чего нам удалось добиться — в резолюции НАТО и США вообще не упомянуты. Члены ООН и международной организации примут участие в мероприятиях по безопасности в Косово. Мы предложили американцам и натовцам совместные договоренности по совместным действиям. И с военными США о многом договорились.
- Американцы потом это подтвердили?
- Когда Тэлбот прибыл в Москву, мы сели за стол переговоров и я спросил: мы будем развивать достигнутые договоренности? А там визы моя и американского генерала Фогельсона. Мне отвечают: Нет, ситуация изменилась. Мы предлагаем вам одним батальоном участвовать в американском секторе — это предложение удовлетворяет вашим интересам, неподчинение НАТО.
- Ваша реакция?
- Я предложил изучить резолюцию 1244. А журналистам сказал: Мы первыми не войдем, но последними не будем. Подготовили записку Ельцину, где изложили ход переговоров. И подчеркнули, что принятие американского варианта с подчинением наших военных американскому генералу унизит не только военнослужащих РФ и ее Вооруженные силы вообще, но и поставит вас как верховного главнокомандующего в подчиненное положение к Б.Клинтону.
- Ельцин вышел из себя?
- Глава Минобороны маршал Сергеев поехал к Ельцину — МИД об этом не знал — и лично доложил. И как он рассказывал, реакция была такая: «Шта-аа?! Я, в подчинении к этому выскочке?! Вот ему!» И показал, как щелкает по носу.
- То есть президент России тогда давлению СЧША не поддался?
- Тогда — нет.
ИСТОЧНИК KP.RU