Форум СМИ России и Китая прошел во Владивостоке

V Форум СМИ России и Китая прошел 3 сентября на полях Восточного экономического форума – 2019 при поддержке Фонда Росконгресс. В медиафоруме приняли участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций России и КНР.

Центральным событием Форума стало пленарное заседание «Развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики».

«Российско-китайское сотрудничество в области средств массовой информации – важная составляющая всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, установившегося между нашими странами», – отметил заместитель председателя правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко, который возглавил российскую делегацию на медиафоруме.

Как подчеркнул Константин Чуйченко, Россия является одним из крупнейших медийных рынков Европы, а Китай – крупнейшим медийным рынком Азии, поэтому СМИ двух стран сталкиваются с похожими вызовами и проблемами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики, необходимость сохранить аудиторию и развиваться в условиях постоянно возрастающей конкуренции на медиарынке. Объединение усилий СМИ двух стран позволяет находить эффективные пути решения общих проблем.

Глава китайской делегации на Форуме – заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь отметил, что медиафорум России и Китая стал важной платформой взаимодействия и диалога, а СМИ двух стран являются «умом и силой» для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. «Российско-китайской сотрудничество в сфере медиа – это мировой феномен», – подчеркнул Сюй Линь. По его словам, среди ключевых направлений взаимодействия российско-китайских СМИ – усиление координации и укрепление взаимного доверия, объединение общественных мнений двух стран, культурный и гуманитарный обмен и преодоление отчуждения между народами, освещение образцовых проектов сотрудничества между Дальним Востоком России и регионами Китая для его продвижения. Также он отметил особую важность взаимного обучения и заимствования лучших медиапрактик в условиях цифровой трансформации.

В рамках пленарного заседания представители ведущих традиционных медиа Китая – информационного агентства «Синьхуа», Медиакорпорации Китая, газет «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», «Цзинцзи жибао» поделились своим опытом адаптации к цифровой трансформации медиапространства. Сегодня в Китае более 800 млн пользователей интернета, и эта цифра продолжает увеличиваться, поэтому интернет-рынок обладает большим потенциалом. В связи с этим ведущие СМИ Китая создают собственные платформы в социальных сетях, где предлагают разноформатный качественный контент. Как результат, аудитория традиционных китайских медиа в соцсетях уже превышает десятки миллионов. Китайская сторона подчеркнула, что КНР надеется на укрепление взаимодействия с Россией в области создания и развития платформ СМИ в социальных сетях.

Генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко рассказал об итогах строительства цифровой инфраструктуры в России. Он отметил, что Россия первой среди стран БРИКС завершает отключение аналогового вещания. Сегодня 98,4% населения страны охвачены цифровым телевидением – это самая большая работающая цифровая сеть в мире. Цифровой переход в России занял порядка 10 лет. Андрей Романченко заметил, что Россия готова делиться своим опытом в этой сфере с китайским коллегами.

Как отметили на пленарном заседании медиафорума, связи между российскими и китайскими СМИ интенсивно развиваются. Так, за год количество организаций-участников российско-китайского сотрудничества в медиасфере увеличилось с 30 до 50. В августе в китайском Харбине прошла Российско-китайская телевизионная неделя, в рамках которой были подписаны соглашения о сотрудничестве между телекомпаниями из Бурятии и Приморья и коллегами из китайских регионов. Всего в рамках теленедели было представлено около 20 проектов сотрудничества. Россия и Китай намерены и дальше усиливать взаимодействие в медиасфере. Если в 2018 году было проведено 60 совместных мероприятий, то в этом году подготовлена программа из 120 мероприятий.

Также в рамках V Форума СМИ России и Китая состоялись сессии «Традиционные медиа в эру digital – перестроение бизнес-моделей и новые точки роста» и «Будущее телевидения: эфир, онлайн, Smart-TV, обмен контентом».

Обсуждение влияния процессов цифровой трансформации на сферу СМИ продолжится в ноябре этого года в китайском городе Уси на III Российско-китайском форуме новых медиа. На нем планируют рассмотреть возможности сотрудничества в создании и развитии технологических платформ для дистрибуции контента, вопросы регулирования интернета, перспективы взаимодействия в производстве цифровых медиапродуктов, включая анимацию и игры.

V Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.