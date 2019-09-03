2019-09-03T19:18:52+03:00
Экономика

В 2020 году принимать решение о выдаче банковских кредитов населению будут роботы

Такие перспективы ожидают клиентов Сбербанка
Владимир НИКОЛАЕВ
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В 2020 году принимать решение о выдаче банковских кредитов населению будут роботыВ 2020 году принимать решение о выдаче банковских кредитов населению будут роботыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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К концу 2020 года в Сбербанке решение о том, выдавать человеку кредит или нет, будет принимать искусственный интеллект. Об этом заявил заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин.

"Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов, поскольку это более сложный продукт. Но заявленный тренд, что модели будут принимать около 100% кредитных решений, — верный. Думаю, это произойдет к концу 2020 года", — сказал он в интервью РИА-Новости.

«Ситуации, когда платежеспособность клиента оценивает искусственный интеллект, уже стали обычным делом для российских банков, - сказал "КП" директор исследовательского центра «Интерфакс ЛАБ» Илья Мунерман, который как раз занимается разработкой таких систем. - Во всяком случае, первичную оценку дает робот. Но что касается ВИП-сегмента, когда речь идет о суммах в 50 млн рублей и выше, то, конечно, еще долгие годы окончательное решение будет принимать человек»

По словам Мунермана, действующие системы еще не доработаны. Например, недостаточно эффективно проверяют платежеспособность клиентов, имеющих несколько источников дохода. Из-за этого происходят необоснованные отказы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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