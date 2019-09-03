По кому из ведущих больше всего соскучились телезрители за это лето
«Вот и лето прошло, только и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало...» - написал поэт Арсений Тарковский в 1967 году. Птицы собираются на юг, а телеведущие, наоборот, сбиваются в клинья и тянутся из отпусков обратно в наши телевизоры.
На самом деле не все из них пропадали из эфира на все лето. Даже шоу Ивана Урганта, который честно находился в отпуске, все лето выходило в ночных повторах. А Владимир Соловьев — наша трудолюбивая пчела, вообще эфирит без продыху.
Зато зрители отдыхали от телевизора. Кто на море, кто на любимом огороде — неспроста ведь летом рейтинги каналов сильно падают. Вот мы и решили спросить, по кому вы больше всего соскучились. Выберите один или несколько вариантов или впишите в комментариях свой вариант.
По кому из телеведущих вы больше всего соскучились за лето? - опрос.По кому из телеведущих вы больше всего соскучились за лето?. Your turn!
ИСТОЧНИК KP.RU