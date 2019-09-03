В Калифорнии выбрали самую уродливую собачку

Собачники это целое коммьюнити — те, кто заимели питомцев, не чают в них души и наверняка считают их самыми милыми и обаятельными.

Культ любви и внимания к собакам не угасает: в Калифорнии ежегодно проводят конкурс на звание “Самой некрасивой собаки”. Жюри избирает победителей конкурса с 1976 года, конкурс же обычно проходит в четвертую неделю июня.

Победителю вручается кубок и чек на тысячу долларов, однако в 2017 году в конкурс потерпел ренновацию, и теперь приз включает в себя чек на полторы тысячи, кубок и бесплатную поездку в Нью Йорк.

Приблизительно 3 тысячи человек каждый год посещают конкурс, в этом году победителем стала китайская хохлатая по имени Скамп, а в прошлом—английский бульдог За За, которую хозяйка забрала из неблагополучного питомника.

Однако знаменитыми “некрасивые” собачки становятся не только благодаря американскому конкурсу. Например, чивини (помесь таксы и чихуахуа) по имени Туна стал настоящей инстаграм-сенсацией и имеет 2 миллиона подписчиков.

«Комсомолка» собрала подборку фотографий самых милых и самых неприглядных на вид домашних животных и попросила молодого пса-блоггера по кличке Гоку их прокомментировать.

А вот и Туна! В отличие от всех следующих “некрасивых” героев, он никогда не участвовал в конкурсе “Самая некрасивая собака”, но все равно смог собрать вокруг себя миллионную аудиторию. Туна родился с деформированной нижней челюстью, но не смотря на это, он все равно очаровательный.

Гоку: “Он выглядит испуганным… Ничего, я тоже трусишка”

КимчиФото: социальные сети

Мопсу Кимчи почти 4 года и она родом из Токио. В свои годы она собрала 85 тысяч поклонников, ведь она не отворачивается от камеры, а наоборот, любит на нее работать!

Гоку: ““Меня тоже утомляет работа за компьютером…”

ИкиФото: социальные сети

Китайская хохлатая Ики, номинантка конкурса в 2015 году.

Гоку: «А она знает свои ракурсы!»

Победитель в номинации “Самая некрасивая собака-2019”, одомашненная дворняжка по имени Скамп.

Скамп выделяется среди других собак: его шерсть на голове просто торчит во все стороны, а на теле почти не растет.

Гоку: “Дерзкий! Мне нравится этот стиль…”

ЧувиФото: социальные сети

Этого очаровательного шпица зовут Чуви и он настоящая звезда Инстаграма! Ему нравится позировать, и, наверное, именно так он набрал 105 тысяч подписчиков. Вот ссылка на его аккаунт.

Гоку: “Похож на моего лучшего друга Перри.. Очень симпатичный!”

ДжосиФото: социальные сети

Эту собачку зовут Джоси. Она была признана самой милой некрасивой собакой в 2018 году. Стоит отметить, что она полностью оправдывает это звание.

Гоку: “Обворожительная красотка! Я бы пригласил ее на вечеринку”

ВинстонФото: социальные сети

Винстон—годовалый щенок золотистого ретривера из Майями с почти 7 тысячами подписчиков. Он милашка.

Гоку: “А он храбрый! Но я бы не в тележку не сел, я большой трусишка в этих делах... Кстати, великолепная шерстка...!”

Сиба-ину РюФото: социальные сети

Сиба-ину Рю родился в Японии и живет там уже десять лет, очаровывая свои 290 тысяч подписчиков хитрой мордой.

Гоку: “Этот парень явно заморочился, подбирая свой ошейник”

ЗазаФото: социальные сети

Английский бульдог Заза была признана самой некрасивой собакой в 2018. К сожалению, она скончалась в том же году.

Гоку: “Она выглядит мужественно! Надо и мне заняться собой…”

АделинФото: социальные сети

Аделин—настоящая леди среди кокер-спаниелей. Она занимается благотворительностью и сотрудничает с волонтерским аккаунтом по спасению животных, а еще ее просто хочется погладить.

Гоку: “Мадмуазель!!! Разрешите пригласить вас на мисочку хрустяшек…”