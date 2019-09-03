Почему украинец Усик не хочет драться с российскими боксерами

Началось все с того, что крымчанин с украинским паспортом Александр Усик еще зимой отказался от боя с нашим Денисом Лебедевым. Тогда Усик заявил, что он просто переходит в другую, более тяжелую весовую категорию. «Не хочу, чтобы чемпионский пояс просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют. Денису успехов, всем добра», - сказал Александр.

А потом Усик стал избегать и других боев с российскими боксерами.

- Была информация, что моим соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно, - говорил Усик.

Прокомментировать ситуацию мы попросили известного промоутера Андрея Рябинского, организовавшего множество международных боев, в том числе и с украинскими боксерами.

Украинский боксер Александр УсикФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Андрей Михайлович, сейчас все обсуждают отказ Усика боксировать с нашими спортсменами. Сегодня его поддержал и ваш протеже Александр Поветкин, заявивший, что не надо делать из бокса политику. Согласны?

- Конечно, не стоит делать из бокса политику. Я впервые с этим столкнулся, когда организовывал бой Поветкина с Кличко. Даже тогда, еще до всех событий на майдане, уже ощущался очень мощный политический заряд.

А вспомните бой, когда Гасиев бился с Усиком в Москве. Это был титульный бой за звание чемпионов мира. Там на кону стояли пояса. Включали российский и украинский гимны. И все вставали, публика нормально реагировала, как на обычном спортивном мероприятии. Никто не свистел. Да и сам Гасиев прекрасно общался с Усиком. Два нормальных парня, я обоих знаю. А когда это мероприятие закончилось, столько было дурацких комментариев!

- Там свои пять копеек вставил и Петр Порошенко, который написал у себя в Твиттере, что это «символ нашей борьбы, приближение нашей победы». И где он теперь… Поразительно, но Порошенко умудрился наследить и на боксерском ринге.

- Уникальный человек. Бог ему судья. Каждый раз, когда что-то такое всплывает, это выглядит смешно, по-дурацки. Неприятно.

Александр ПоветкинФото: REUTERS

- Когда Усик отказался сражаться с Лебедевым, писали, что Денис и его команда были вроде как обижены....

- Да нет, насчет боев Усика с Лебедевым, Усика с Поветкиным было много разговоров. Но до реальных переговоров дело не дошло. Я уверен, что никто из них не боится проводить бой друг с другом. Просто стратегически планы расходятся. Бывает так. И у того же Усика появились планы переходить в более тяжелый вес из крузервейта, где он собрал все пояса. А это перспективная история, там хорошие деньги можно зарабатывать.

Боксер Денис ЛебедевФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- А как сами боксеры относятся друг к другу?

- Только что в Лондоне прошел грандиозный боксерский вечер, где бились украинец Василий Ломаченко и Александр Поветкин. Там же был и Усик, который заходил к Саше Поветкину пожелать удачи перед боем. А Саня Поветкин с командой заходили к Ломаченко, чтобы после боя поздравить его с победой. Ребята общаются прекрасно, никто не обращает внимания на то, кто украинец, кто русский... А вся эта напряженная обстановка вокруг создается искусственно.

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