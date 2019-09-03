Черчесов помирил Джикию и Оздоева: Сборная России по футболу продолжает подготовку к важным отборочным матчам Евро-2020

Понедельник для футболистов национальной команды был особенным - поздравляли с днем рождения Станислава Черчесова. На 56-летие тренеру вручили футболку с номером 56, а потом экс-голкипер поймал и торт в виде мяча.

Игроки сборной в отличном настроенииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А 2 сентября день был волнительным уже по другой причине. Накануне поздно вечером закрылось трансферное окно, и некоторые футболисты сборной до последнего момента были в подвешенном состоянии. Например, Николая Комличенко все сватали в ЦСКА, но в итоге трансфер сорвался, и лучший бомбардир чемпионата Чехии остался выступать за «Млада-Болеслав». А вот защитник Вячеслав Караваев, наоборот, сменил голландский «Витесс», где он играл под руководством Леонида Слуцкого, на «Зенит».

Герой последнего матча «Спартак» - «Зенит» (0:1) Юрий Жирков, который забил единственный мяч в ворота красно-белыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На тренировке сборной России все было спокойно, хотя еще в воскресенье игроки «Спартака» и «Зенита» готовы были сцепиться друг с другом. Но сейчас даже Джикия и Оздоев, едва не подравшиеся на поле, а потом и в подтрибунном помещении, вместе мирно отрабатывали комбинации. Говорят, их помирил Черчесов, но сам главный тренер распространяться на эту тему не стал.

После напряженных игр в чемпионате тренировка в сборной приносит новые эмоцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черчесов проверяет разные схемы расстановки игроков на полеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что в сборной все уже забыли о клубных делах и думают только о победе над Шотландией.

- Конечно, матч со «Спартаком» был очень важным для нас. Победа придала положительных эмоций, но здесь мы - одна команда, о клубных предпочтениях никто не думает. Ради одной цели все делаем - победы в предстоящих встречах».

Александр Головин прилетел из «Монако»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вратарь Сослан Джанаев (справа) прекрасно провел последний матч за «Сочи» и его команда впервые победила в чемпионате России (3:0)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маринато Гильерме в последних матчах был основным голкипером нашей сборнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последним в расположение национальной команды прибыл Денис Черышев, выступающий за «Валенсию». Один из лидеров сборной выразил готовность выйти в стартовом составе, несмотря на недавнюю травму.

- Я готов выйти с первых минут, но все зависит от тренера. Сегодня были поинтенсивнее тренировки, вечером ждем теорию, готовимся к матчу. Сейчас постепенно вхожу в ритм и набираю игровое время.

Федор Смолов мечтает прервать голевую засухуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Станислав Черчесов готовит команду к матчам с Шотландией и КазахстаномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Положение в группе I

1. Бельгия 4/12

2. Россия 4/9

3. Казахстан 4/6

4. Шотландия 4/6

5. Кипр 4/3

6. Сан-Марино 4/0