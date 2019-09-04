История псковской Золушки: Как девочка, которая жила на 15 рублей в день, попала в «Москва-Сити»

«ТАНЯ, У ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО?»

В этом году по интернету прошла волна перепостов видеоролика под названием «Девочка, которая живет с мамой на 450 рублей в месяц». На самом деле это фрагмент 40-минутного выпуска канала «Красная линия» полуторагодовой давности.

На том видео - интервью с 16-летней Таней Михеевой из деревни Ручьевая Псковской области. Она сбивчиво рассказывает, что у нее есть мечта - стать продавцом-консультантом. Как ее старшая сестра, которая смогла устроиться на эту должность в Питере. Мама Тани была дояркой, а когда колхоз развалился, так и не смогла найти в деревне новую работу. Отец девушки носит другую фамилию и живет в другом городе, на его помощь рассчитывать сложно. Единственные деньги, которые видели мама с дочкой до недавнего времени, это детское пособие. Те самые 450 рублей в месяц. Не помереть с голода Михеевым помогало примитивное собирательство - летом они ходят в лес по ягоды и грибы. На вопросе «счастливое ли у нее детство?» Таня Михеева не выдержала и разревелась.

Десятки тысяч людей, посмотревших этот ролик, увидели в глазах Тани все катастрофическое неравенство в нашем обществе. Между Москвой и провинцией, деревней и городом, богатыми и бедными.

Попалось это видео на глаза и тем, у которых жизнь, что называется, удалась. Так Таня Михеева оказалась в Москве. И «Комсомолка» не упустила шанс с ней встретиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729885" frameborder="0"></iframe> Таня Михеева с мужем на фестивале «Спасская башня».

КТО НЕ ЖИЛ В ДЕРЕВНЕ, ТОМУ НЕ ПОНЯТЬ

Как оказалось, уик-энд в столице девушке (сейчас ей уже исполнилось 18), устроил известный художник Никас Сафронов. Растроганный Сафронов показал ролик с рассказом Тани своим друзьям, и многие потом встретились с ней. Директор Большого театра и ректор МГИМО провели для нее экскурсии по своим владениям, затем Таня увидела трапезную храма Христа Спасителя, 89-й этаж одной из башен «Москва-Сити», фестиваль «Спасская башня».

Месяц назад девушка вышла замуж за 25-летнего парня из соседней деревни и взяла его с собой в поездку. Молодоженам Никас Сафронов сделал щедрый подарок - 100 тысяч рублей на счастливую совместную жизнь. А еще художник решил выплачивать Тане стипендию - сейчас девушка учится на маляра.

Месяц назад девушка вышла замуж за 25-летнего парня из соседней деревни и взяла его с собой в поездку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разговор с Таней шел трудно. Она, съежившаяся на углу стола как затравленный зверек, боялась откровенничать. За эти полтора года Михеева, сама того не ведая, превратилась в символ умирающей деревни. Добрые люди со всей страны пытались ей помочь: дали денег на ремонт дома, обновление кухни, ей везли подарки, вручили новенький телефон... Ее осаждали журналисты, блогеры. Потом мошенники создали левые счета якобы на ее имя. Из-за попыток спекулировать на ее имени Таня стала очень недоверчивой.

- Ты побывала в таких местах, куда не все москвичи попасть могут. Как тебе каникулы в столице?

- Человек, который не жил в деревне, не поймет, какие у меня впечатления, - выпалила Таня, и мне, живущей в столице уже несколько лет, почему-то стало стыдно за всю сытую Москву. Кажется преступным, что чаевые в этом ресторане больше, чем сумма, на которую Таня еще недавно жила с мамой целый месяц. Кстати, моя собеседница так ничего и не заказала у официанта, даже воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kp.ru/video/embed/729886" frameborder="0"></iframe> Таня Михеева побывала в Большом театре.

НАПЕРЕД НЕ ЗАГАДЫВАЕТ

- Твоя жизнь сильно изменилась после этого видео о 450 рублях…

- … все считают, что это неправда, - с досадой перебила девушка. - Что мы на самом деле так не живем. Не поверили... Кто-то решил, что я с матерью не дружу и она алкоголичка. Это неправда! Какая-никакая, она мне мать, единственная, кормит и одевает, дала нам с сестрой все, что могла.

- Что будет дальше? Уедете с мужем из деревни?

- Поживем - увидим. Меня мама научила жить здесь и сейчас, не загадывать. Я хотела учиться на продавца, но из-за «ЗПР» (задержка психического развития, которую в Таниной школе ставят каждому третьему ребенку. - Ред.) я буду маляром, на другую профессию с моей отметкой не выучиться.

- Я тоже когда-то был дворником, грузил вагоны, уехал из дома в 15 лет. Знаю, каково это. Не хотел быть известным, хотел быть профессионалом, - подхватил Никас Сафронов и по-отечески обратился к Тане. - Если ты решила учиться этому ремеслу, попробуй освоить его хорошо. В любой профессии всегда выживает лучший. А эту злосчастную отметку «ЗПР» можно пересмотреть.

Через пару часов Таня с мужем уже сидела в самолете до Пскова. Мне показалось, что эти два дня так и не заставили девочку поверить, что ее судьба может измениться. Хотя как раз у нее теперь не все так беспросветно. В конце концов у Тани есть супруг, есть ремесло, которому она учится, и даже благодаря тому самому видео появятся кое-какие деньги и высокие покровители в столице.

В этом году по интернету прошла волна перепостов видеоролика под названием «Девочка, которая живет с мамой на 450 рублей в месяц»Фото: www.youtube.com

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Оглянитесь вокруг - таких детей тысячи

Алексей ОВЧИННИКОВ, спецкор «КП»

Жила-была девочка. Бедно, тихо и незаметно. Пока однажды не сказала на камеру ту самую фразу. Растиражированные в соцсетях слезы вмиг превратили ее в интернет-героиню. Но виртуальный мир сделал нас близорукими. Сконцентрировавшись на одной слезинке ребенка на экранах дорогих смартфонов, их сытые владельцы не видят главного: таких детей - тысячи. И вовсе не обязательно, что они живут в глухой псковской деревне с начисто разрушенной экономикой. Вспомните недавний случай, когда в захламленной по колено московской квартире обнаружили несчастного голодного ребенка. Маленькая девочка кричала несколько дней, но кто из соседей, смахивающих слезу по очередной такой интернет-истории, вовремя заметил, что творится у них под носом?

Так что просто оглянитесь вокруг - наверняка кто-то нуждается в вашей помощи. Прямо здесь и сейчас.