Восток России – это перспективы, земля, солнце и море

Я – убежденный дальневосточник. Каждый раз, когда самолет касается своим шасси взлетной полосы в Благовещенске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, – всё, я дома. Здесь по-другому ощущается мир, чем на западе: солнце другое, воздух, природа. Люди другие, особенные. Конечно, проблем на Дальнем Востоке достаточно, особенно на северных территориях. Миграционный отток сокращается, но он все же есть. Вот это самое главное для нас – необходимо, чтобы люди не просто видели перспективы родной земли, а уже ощущали изменения.

Первое – для людей начала строиться современная социальная инфраструктура. А это ключевые вещи, определяющие качество жизни. В прошлом году мы были только в самом начале пути, несмотря на то что был сделан серьезный анализ проблем Дальнего Востока: в здравоохранении, образовании, ЖКХ, дорожной сети, авиасообщении, доступности жилья. Вместе с губернаторами мы тщательно разбирали каждую болевую точку. Понятно, что на все сразу в бюджете страны просто средств не хватит, – так долго эти проблемы копились. Мы выставили приоритеты.

В итоге сегодня у нас по всему региону запущено строительство социальной инфраструктуры, даже в Республике Бурятия и Забайкальском крае, хотя они присоединились к Дальневосточному федеральному округу только в ноябре прошлого года. Всего строится и модернизируется к 2022 году 431 объект, среди них 22 школы и школы-сада, 19 больниц, 8 детских садов, 51 ФАП, 235 детских площадок, 22 объекта инженерной городской инфраструктуры плюс на 23 объектах проводится капитальный ремонт. Сейчас главное – чтобы каждый объект был сдан вовремя и с самым лучшим качеством.

В Якутске уже сдана в эксплуатацию школа на 275 мест – известный долгострой, в Чегдомыне Хабаровского края –

плавательный бассейн. Это первый современный бассейн в поселке, где могут проходить соревнования различного уровня. Люди ждали его несколько лет. В Еврейской автономной области капитально отремонтирована областная больница, а на Чукотке завершена реконструкция корпусов Чаунской городской больницы. В городе Свободном в Амурской области реконструированы сети теплоснабжения и водоснабжения. А все мы знаем, насколько наболевшими для людей являются вопросы ЖКХ. Кроме этого, в Свободном отремонтировано травматологическое отделение больницы и построен детский сад на 120 мест, а Благовещенский политехнический колледж оснащен новым оборудованием. Новые станки и стенды пришли и в средние профессиональные учреждения Приморского края.

Второе – бесплатная земля. Только на Дальнем Востоке можно быстро и бесплатно получить участок земли до одного гектара. Уже более 70,5 тысячи человек получили. Люди строят на них дома, создают фермы, пасеки, строят туристические базы. Наше Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке всячески помогает тем, кто берет гектар. Его специалисты всё знают о мерах поддержки, могут предложить уже готовое решение, как использовать землю.

Третье – где еще можно найти такие низкие ставки на ипотеку? Сегодня дальневосточные семьи, у которых родились второй и последующие дети, могут получить ипотечный кредит под 5 процентов. Здесь мы пошли еще дальше – предлагаем ввести механизм, позволяющий снизить ставку до 2 процентов. Он рассчитан на молодые семьи, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, и граждан, взявших дальневосточный гектар под строительство жилья. Рассчитываем, что первый такой кредит будет выдан уже в декабре.

Четвертое – современное доступное жилье. Сейчас это больной вопрос для нашего региона. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году на Дальнем Востоке должно быть построено 19,1 миллиона квадратных метров. Небывалые объемы для нашего региона. Мы должны сделать все, чтобы эти цифры не просто превратились в квадратные метры, а этих метров стало больше. Еще одно решение в сфере доступности жилья – вместе с Минстроем мы пересмотрели среднюю стоимость квадратного метра жилья на Дальнем Востоке. Раньше она была заниженной и приобрести жилье за счет бюджета для граждан, которые имеют на это право, было проблематично.

Пятое – отсутствие конкуренции, какую мы наблюдаем, например, в Москве в профессиональной сфере. До 2025 года будет создано более 137 тысяч рабочих мест. На Дальнем Востоке не хватает рук, квалифицированных рук, которые будут получать соответствующую зарплату.

Шестое – образование. Сейчас идет масштабное переоборудование средних профессиональных учреждений, открываются новые специальности, востребованные в регионе. Дальневосточные вузы также пересматривают свои программы, сотрудничают с ведущими вузами страны, открывают совместные двухдипломные программы. И поступить туда вполне реально.

Седьмое – море. Помните фильм Томаса Яна «Достучаться до небес»? «На небе только и разговоров, что о море и о закате». Большинство дальневосточных регионов имеют выход к морю, а для жителей Амурской и Еврейской автономной области реально доехать до моря за несколько часов.

Восьмое – солнце, которого так не хватает зимой жителям европейских регионов нашей страны. На Дальнем Востоке зимой солнце яркое, и это ценишь как никогда, возвращаясь зимой с запада домой, на Дальний Восток.

Девятое – удивительная природа. На севере, юге, западе, востоке региона. Северное сияние на Чукотке, теплое, почти субтропическое море в Приморье, светлая, просторная Амурская область, тайга Хабаровского края. Горы и степи Забайкалья. Озеро Байкал в Бурятии.

Десятое, и я уверен, самое главное – люди. Открытые, искренние, готовые всегда прийти на помощь в трудную минуту. Одним словом – дальневосточники.

Еще со времен работы губернатором Амурской области Александр Козлов активно использует Инстаграм, где у него уже больше 38 тысяч подписчиков @ministrlive

КОНКРЕТНО

– Александр Александрович, что вы ждете от Восточного экономического форума 2019 года?

– Важно, что он даст Дальнему Востоку: новые проекты, новые решения для развития. В прошлом году регион подписал соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, все они находятся сейчас в разной степени реализации. Много долгосрочных проектов. В этом году мы рассчитываем на неменьшие результаты.

На пятый, юбилейный ВЭФ мы впервые ожидаем премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, премьер-министра Индии Нарендру Моди. Это сегодня одни из самых динамично развивающихся стран АТР, и нам есть что реализовывать вместе. Уже традицией стали визиты лидеров Японии и Монголии. С Монголией, кстати, теперь Дальний Восток связывает общая граница. Восточный экономический форум, интерес к нему международного сообщества – это наглядный показатель того, что новая экономическая политика России на востоке дает свои плоды, что реализовывать инвестиционные проекты у нас стало выгодно и перспективно.