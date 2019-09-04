Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин: Дальнему Востоку нужна разведка
Программа развития Дальнего Востока, безусловно, станет новым позитивным импульсом для территории. Со своей стороны хочу сказать, что в Минприроды России в последние несколько лет приложили максимум усилий для решения проблемных вопросов.
Прежде всего, в интересах жителей принято распоряжение правительства от 10 мая 2019 года, по которому пыль каменного угля включена в перечень загрязняющих веществ. Перевалкой угля в России занимаются более 20 портов, в том числе в Находке. Внесенное изменение позволит установить требования к выбросам стивидорных компаний, усилить надзор за процессом и, как следствие, нормализовать ситуацию. Кроме того, предусмотрено развитие государственной сети мониторинга, установка систем онлайн-видеонаблюдения за производственной деятельностью, создание предприятиями пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и метеопараметрами.
Большой блок стимулирующих норм принят в отношении недропользования и геологоразведочной деятельности в Дальневосточном федеральном округе и Восточной Сибири.
Расширено действие «заявительного принципа» предоставления участков недр для целей геологического изучения на условиях предпринимательского риска на площади с выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых.
Ждем принятия изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», направленных на увеличение порогового значения отнесения месторождений коренного золота к участкам недр федерального значения с 50 до 200 тонн.
При наличии значительных богатств недр и понятных правил разработки вклад субъектов Дальнего Востока в экономику страны возрастет в разы. Освоение огромного потенциала минерально-сырьевых ресурсов при эффективном его использовании может стать ключевым фактором.
Именно для этого был принят Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», который предусматривает резидентам территорий опережающего социально-экономического развития предоставление налоговых льгот по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога.
Уверен, новые надежные инвесторы придут на территорию.
И, конечно, сложный вопрос с оборотом древесины и лесовосстановлением держим на особом контроле.
О мерах для сохранения озера Байкал
В нацпроекте «Экология», стартовавшем в этом году, защиту озера Байкал мы выделили отдельным приоритетом. Задачи амбициозные – это надо признать, учитывая, что десятилетия байкальская тема находится в центре внимания и острота не снимается. До 2024 года по нацпроекту стоит задача сократить объемы сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории почти на треть, а также значительно снизить общую площадь, подвергшуюся высокому и экстремально высокому загрязнению в районе действия на Байкал.
Рассматриваем финансирование в ближайшее время 10 объектов очистных сооружений, строительства двух заводов по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов, и, конечно, накопленный объем экологического ущерба БЦБК нужно ликвидировать.
В настоящее время найдена технология, определена компания, которая ответственно подойдет к рекультивации объекта. В Минприроды России за этим блоком закреплен заместитель министра, кто ведет четкий контроль исполнения, – это Владимир Логинов. Сложная задача, но решить ее надо. Коллеги взялись основательно.
Кроме того, добавлю, туристические потоки будут урегулированы на данной территории. Варварское засорение берегов – это результат бесконтрольного пребывания людей, отсутствия необходимой инфраструктуры.
Чем уникальны дальневосточная флора и фауна
Самые большие в России
- самая крупная кошка – уссурийский тигр (до 250 кг)
- самая крупная змея – амурский полоз (до 2 м)
- самый большой жук – уссурийский реликтовый усач (длина до 10 см)
- самые большие бабочки – махаон Маака и радужница Шренка (размах крыльев 11 см)
- самые большие устрицы – до 2 кг
- самый большой краб: расстояние между левыми и правыми конечностями – до 3 м
Редкие животные
- гималайский медведь – красавец с черной шерстью и белым нагрудником (на фото)
- уссурийский енот
- амурский лесной кот
- куница-харза
- олени – марал и изюбр
- красный волк
Редкие птицы
- китайский ибис
- утка-мандаринка
- рыбный филин
- дикуша
- уссурийский журавль
Редкие растения
- корейский кедр
- монгольский дуб
- маньчжурский орех
- амурский бархат
- ягодный тис
- высокий можжевельник
- женьшень
- элеутерококк колючий
- аралия маньчжурская
- гастродия высокая (нанайский женьшень)
- горный пион
- ольгинская лиственница
- меловая сосна
ИСТОЧНИК KP.RU
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