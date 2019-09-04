2019-09-04T14:09:00+03:00
Спорт

Бабушка на гимнастической лавочке: 63-летняя австралийка работает фитнес-тренером

У Лесли Максвелл из Мельбурна уже трое внуков, а так и не скажешь [фото]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лесли встречается только с мужчинами младше нееЛесли встречается только с мужчинами младше нееФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Лесли Максвелл стала настоящей звездой в родном Мельбурне. Во-первых, ей 63 и у нее есть своя страничка в инстаграм. Во-вторых, Лесли выкладывает туда не фотографии своих трех внуков, а свои собственные снимки в бикини.

И это вызывает у сотни пользователей не шок, а восхищение, потому что фигуре 63-летней женщины могут позавидовать дамы вдвое младше нее. Даже сама Лесни в 48 искренне позавидовала бы себе сегодняшней. Тогда она мечтала о красивом теле, на котором отлично выглядела одежда и белье. В общем-то реклама бикини и привела Лесли в спортивный зал. Настолько ей захотелось иметь тело, как у модели по телевизору.

lesleymaxwell.fitnesslesleymaxwell.fitness
Time to hit the gym...a late one for me tonight xo
444 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

С тех пор она не расстается с гантелями, штангами, гимнастическими мячами. Ровесницы при виде Лесли со злости сжимают в руках пенсионное свидетельство, потому что бабушка-фитоняшка уходить на заслуженный отдых не желает. Она согласилась на приглашение фитнес-клуба стать тренером и ежедневно помогает другим женщинам приобретать фигуру мечты.

- Спорт помог выплеснуть всю злобу, которую я испытывала к бывшему супругу, - рассказала спортсменка.

lesleymaxwell.fitnesslesleymaxwell.fitness
I wanted one...so I built it! I training my glutes. xo
476 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вскоре она выиграла турнир по бодибилдингу. На блондинку с шикарными формами обращают внимание мужчины вдвое младше самой Лесли. А она шути:

- Мама говорила мне, что мальчики не любят девочек с мышцами, но я знаю — очень даже любят!

lesleymaxwell.fitnesslesleymaxwell.fitness
They say there s no such thing as bad weather...just bad clothes
538 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Лесли встречается только с мужчинами младше нее. Последний ее парень оказался моложе на 13 лет. Секрета идеальной фигуры, говорит Лесли нет. Главное, то, что ты ешь – она отказалась от жареного и острого. Покупает продукты, богатые полезными веществами, ест много фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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