Спорить с молодыми женщинами бессмысленно. А с пожилыми — можно

Женщин трудно переспорить не потому, что они тарахтят, как пулеметы, истерят и нудят. Дело совсем в другом, уверяют шведские ученые из Каролинского института ( Karolinska Institutet, Sweden). Они выяснили, что у представительниц прекрасного пола хорошо развита так называемая эпизодическая память - гораздо лучше, чем у мужчин. Им проще вспомнить, что женщины и делают регулярно, мелкие подробности, отдельные моменты и даже незначительные детали разговоров — вплоть до реплик и выражений лиц их участников. Особенно это касается событий, которые произошли совсем недавно — вчера или на прошлой неделе.

Шведы, кстати, весьма показательно назвали отчет о проделанной работе - "What did you do yesterday? A meta-analysis of sex differences in episodic memory". Он опубликован в научном журнале Psychological Bulletin.

Каролинские ученые, ведомые Мартином Асперхольмом (Martin Asperholm), проанализировали 617 научных работ, охвативших в общей сложности огромное количество «подопытных» - 1 233 921 человека. Авторы этих исследований пытались понять, кто и что лучше запоминает — мужчины или женщины, экспериментируя с ними в период с 1973 по 2013 год. Мета-анализ — так называют то, что проделали шведы — и продемонстрировал: женщины превосходят мужчин в этой самой эпизодической памяти.

Представительницы прекрасного пола пользуются преимуществом, формулируя аргументы в споре, выстраивая на мелочах далеко идущие умозаключения. Мужчинам, которые, как правило, мало чего запоминают из подробностей, столь важных для женщин, крыть бывает нечем. Вот они и уступают. Не всегда, конечно, но как правило.

Ягодка опять в спорах уже не соперница.

Ситуация меняется с возрастом. В этом убедились ученые, представляющие Северо-Американское Общество Менопаузы (The North American Menopause Society – NAMS). Эксперименты, к которым они привлекли несколько сотен участников обоих полов в возрасте от 45 до 55 лет, продемонстрировали: да, память женщин молодого и среднего возраста лучше, чем у мужчин. Но после менопаузы она ухудшается – настолько, что женщины начинают жаловаться на забывчивость. Снижается и та самая эпизодическая память. Да еще и вместе с так называемой вербальной памятью - способностью запоминать и употреблять слова. То есть, имевшееся преимущество исчезает.

Выходит, что с хорошо зрелыми дамами – ягодками опять - спорить уже можно.