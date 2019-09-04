Я календарь переверну - и никакого сентября
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
* * *
Россияне жалуются на кусающихся обезьян за рубежом
* * *
Православные, Сталин и языческие боги: как в сыктывкарской поликлинике агитируют против абортов
* * *
«Чтобы дети честно трудились»: мужчина сорвал многомиллионный джекпот и скрыл выигрыш от семьи
* * *
Сбежавших свиней нашли по следам от съеденных хот-догов
* * *
Мужчина пережил удар молнии и умер при попытке лечения коровьим навозом
* * *
Француз застрял головой в стремянке и пять дней ждал помощи
* * *
Полутораметровый питон пробрался в ящик стола и напугал сотрудницу офиса
* * *
Пожилая пара прогнала медведей кулаками и битой
* * *
Невиновная женщина по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и стала мультимиллионершей
* * *
«Единственную красавицу в семье Кардашьян» приняли за ожившего Майкла Джексона
* * *
Финская компания создала духи, сделанные из пота ее сотрудников
* * *
Старик отомстил бывшему однокласснику за школьную обиду спустя 50 лет
ИСТОЧНИК KP.RU