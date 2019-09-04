2019-09-03T13:32:56+03:00
Анекдоты

Я календарь переверну - и никакого сентября

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

* * *

Россияне жалуются на кусающихся обезьян за рубежом

* * *

Православные, Сталин и языческие боги: как в сыктывкарской поликлинике агитируют против абортов

* * *

«Чтобы дети честно трудились»: мужчина сорвал многомиллионный джекпот и скрыл выигрыш от семьи

* * *

Сбежавших свиней нашли по следам от съеденных хот-догов

* * *

Мужчина пережил удар молнии и умер при попытке лечения коровьим навозом

* * *

Француз застрял головой в стремянке и пять дней ждал помощи

* * *

Полутораметровый питон пробрался в ящик стола и напугал сотрудницу офиса

* * *

Пожилая пара прогнала медведей кулаками и битой

* * *

Невиновная женщина по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и стала мультимиллионершей

* * *

«Единственную красавицу в семье Кардашьян» приняли за ожившего Майкла Джексона

* * *

Финская компания создала духи, сделанные из пота ее сотрудников

* * *

Старик отомстил бывшему однокласснику за школьную обиду спустя 50 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тепло от крематория согреет шведских школьников
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Заголовком по мозгам: Ипотека - лучшее лекарство от разводов
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
Девочка, пропавшая под Липецком, нашлась в Москве
МИД Болгарии призвал Россию не считать борьбу Советской Армии с нацизмом освобождением Европы
Джонсон в ответ на демарш депутатов против Brexit пригрозил переизбрать парламент
Центробанк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитам
Экс-шеф Пентагона считает Пакистан «самой опасной» страной мира
В Сирии комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили беспилотники террористов
Суд в Иране расторг скандальный брак взрослого мужчины с 11-летней девочкой
Вышинский заявил, что хочет снятия обвинений не по звонку Зеленского, а по закону
Никакой свободы выбора пола: Президент Бразилии хочет запретить «гендерную идеологию» в школах
Шойгу обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции детали предстоящей встречи
Трамп раскритиковал мэра Лондона, но ошибся в написании его имени и фамилии
США ввели санкции в отношении иранского космического агентства
В Московском СИЗО сыграли свадьбу женщина и трансгендер
В турецком бассейне утонула девочка из России
В Совфеде прокомментировали закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине
Правительство намерено развивать юношеские автошколы
Юлия Тимошенко не пришла в Верховную Раду из-за горя в семье