Киевскому «Динамо» все украинские команды проигрывали по приказу сверху

Накануне юбилея мы заехали к арбитру в гости. И в свои 95 лет Рафалов по-прежнему живет футболом! В подтверждение продемонстрировал нам стопку аккуратных тетрадей, в которых хранятся вырезки из свежих спортивных газет. Сказал, что высоко оценивает трансфер в любимое «Динамо» поляка Шиманьского и с нетерпением ждет, как проявит себя немец Филипп...

Яшин пропустил финал из-за дня рождения жены

- Смотрю каждый день матчи и сейчас, - с гордостью говорит Марк Михайлович. - Я по натуре динамовец, мне приятно, что у команды появилось достаточное количество средств. Купили несколько хороших футболистов, но игра пока не идет.

- На обновленном стадионе теперь ваш любимый клуб играет...

- Обидно, что сейчас называют «ВТБ Арена». Понимаю, что продали название. Но стадион-то Льва Яшина! Стадион «Динамо» имени Льва Яшина. Так должно быть. Жена Яшина обиделась сильно. Не пошла из-за этого на открытие арены стадиона.

В свои 95 лет Рафалов по-прежнему живет футболом! Фото: Игорь УТКИН/TASS

- Каким запомнили Льва Яшина?

- Прекрасный человек, очень добрый и покладистый. Потрясающий вратарь, один из лучших в мире - все это знают. Жаль, что ему ногу ампутировали. Я был в это время в Ташкенте, видел без ноги его, грустно это…

Помню, мы были в 1970-м в Мексике на чемпионате мира. В аэропорту разговорились с Яшиным. Говорю, обидно получается, что мы пробыли здесь, но финал будет через три дня, и мы не увидим. Яшин отвечает: у жены день рождения скоро, и это ему гораздо важнее, чем финал чемпионата мира. Он был очень семейный человек.

- Раньше судьям проще было находить общий язык с футболистами?

- Раньше футболисты и судьи были одной семьей. К нам с большим уважением относились. Я не могу сказать, что я был самый хороший судья, но я никогда не позволял в свой адрес ничего говорить. Скандалов почти не было. А что сейчас происходит… Как кричат футболисты на судей - не понимаю такого.

Стадион кричал: «Халтура!»

- В своих книгах вы много писали о договорных матчах. Можете вспомнить самые яркие случаи?

- В 1974 году мне исполнилось 50 лет, и я тогда уже не мог судить по возрастным ограничениям. Много ездил как инспектор и видел, что творится. В основном такие договорные игры касаются киевского «Динамо». Владимир Щербицкий тогда был членом Политбюро и возглавлял партийную организацию Украины. А его сын был большим болельщиком, и от имени своего отца он давал указания. Когда киевское «Динамо» играло с украинскими клубами в чемпионате СССР на своем поле, то поступало указание о безоговорочном отсутствии борьбы. Все украинские команды должны были уступать. На выезде же разрешалось вничью сыграть, если «Динамо» не нужны очки.

Динамовцы как делали - забивали гол, а потом позволяли своему сопернику сравнивать счет, совсем не мешали. Стадион тогда скандировал: «Халтура, халтура!»

Вячеслав Колосков, когда стал президентом Российского футбольного союза, говорил, что все мои рапорты нужно в стол убирать. А потом как-то на партийном собрании сказал: «Мне дороже партийный билет, чем те глупости, о которых пишет Рафалов!»

В Советском Союзе практиковали договорные матчи. Чаще всего отличалось киевское «Динамо». Фото: Игорь УТКИН/TASS

- Вам когда-нибудь предлагали «помочь» одной из команд за вознаграждение?

- Свой первый матч я судил в Донецке. Были такие намеки, но я очень быстро показал свои намерения. Все знали, что я могу ошибаться, но нарочно никогда ничего не делал на футбольном поле.

- Валерий Лобановский (знаменитый советский тренер, многолетний наставник киевского «Динамо». - Ред.) не обижался, что вы постоянно про договорняки киевлян пишете?

- Он, зная все закулисные события, имел свою точку зрения. Как-то раз секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев проводил собрание, и пришли тренеры. Пошел разговор о договорных матчах, что это не слишком хорошо, а Лобановский смело второму лицу в стране говорит: «Слушайте, вот вы про договорные матчи… А почему шахматисты сидят, 7 - 8 ходов сделают и ничья! Руки пожмут и разошлись. Почему в футболе так нельзя?!» Все, конечно, долго смеялись.

Истекая кровью, заплатил членские взносы

- Вы - ветеран войны (см. «Из досье «КП». - Ред.). На войне про футбол вспоминали?

- Когда меня призвали, то отправили в город Суслонгер (Марий Эл). Там был огромный ужасный учебный лагерь. Кто-то даже писал, что режим - как в ГУЛАГе. Подъем в пять часов утра, потом зарядка. Два раза в день кормили, как попало ели.

У нас в роте был очень высокий мужчина - когда на зарядку выходили, кричал, чтобы мы за ним держались. А я быстро бегал. Это от природы, в отца пошел. Я за 11,40 сек. пробегал 100 метров. Вот я этого мужчину и начал обыгрывать постепенно. Он все удивлялся, как так? А я отвечал, что футбол помог мне. Бег всегда был моим главным преимуществом. Когда играл, то мало забивал, но всегда простреливал с фланга и убегал от защитников. Может, и остался жив на войне, потому что была спортивная подготовка.

Я же на войне семь осколков поймал. Весь в крови был. Два моих товарища из Карелии меня на руках дотащили. Я тогда был комсоргом 341-го полка при пехотной бригаде. Они хотели меня донести до санитарной роты. А я говорю, что в управление полка надо. У меня членские взносы остались, и я должен их отдать. Надо мной смеялись, что я с ранениями членские взносы отдал. Интеллигент какой!

- А потом, после войны, вы ездили в Германию как судья?

- Однажды мы полетели в Лейпциг незадолго до Рождества. У них там очень ярко отмечают. Ко мне приставили сопровождающего из КГБ. Я увидел в Лейпциге колбасу, у нас-то ничего не было. Очень хорошая колбаса попалась. Я семь штук взял и сижу в самолете. Держу в руке колбасу и думаю… Мы приехали в город и страну, которая проиграла войну. У них все есть, а у нас ничего нет (улыбается). Вот и все впечатление.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Советский футбольный арбитр Марк Михалович РАФАЛОВ родился 4 сентября 1924 г. в Харькове.

Футболистом мечтал стать с детства, но планы нарушила война. Дослужился до гвардии капитана морской пехоты. Был дважды ранен: в горло и ногу. После войны любовь к футболу не прошла, но быстро бегать из-за ранения в ногу Марк Рафалов уже не мог. Однако от любимой игры не отказался, став известным в СССР футбольным судьей. Провел более 300 матчей. Журналист, писатель - написал более 20 книг о футболе.

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