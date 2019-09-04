2019-09-04T08:17:32+03:00
Происшествия

Замначальника полиции Коптева задержали за взятку от проститутки

Заявление подала женщина, у которой страж порядка вымогал 40 тысяч рублей
Мария Иванова
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В отношении полицейского-взяточника возбуждено уголовное делоВ отношении полицейского-взяточника возбуждено уголовное делоФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В конце августа в столичную полицию обратилась жительница Москвы, которая рассказала, что некий сотрудник правоохранительных органов по имени Иван вымогает у нее 40 тысяч рублей, а иначе грозит привлечь ее к уголовной ответственности за «оказание услуг сексуального характера».

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, в ходе оперативных мероприятий был задержан 32-летний майор полиции Иван Лямаев, заместитель начальника районного отдела Коптево по оперативной работе. Задержали его в момент, когда нечистый на руку страж порядка получил от заявительницы требуемую сумму.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление, не доведенное до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) УК России. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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