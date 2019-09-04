2019-09-04T11:51:18+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке появилось три африканских страуса

Маленьких птенцов уже показывают посетителям
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Московский зоопарк купил молодых птицМосковский зоопарк купил молодых птиц
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В столичном зоопарке появились африканские страусы. Новые обитатели приехали из российского питомника, теперь их показывают посетителям Московского зоопарка.

- После четырехнедельного карантина, самец и две самки африканского страуса переехали в просторный вольер на новой территории, неподалеку от экспозиции "Копытные Африки". Уже следующим летом их можно будет увидеть гуляющими вместе с жирафом Липой и зеброй Греви, - рассказали в Московском зоопарке.

Африканские страусы содержались в зоопарке практически с самого его основания. Однако в этом году преклонный возраст дал о себе знать, и страус Марфа умерла. Чтобы не лишать посетителей возможности любоваться на животных, которые в природе живут в африканской саванне, Московский зоопарк купил молодых птиц.

- Страусы перенесли переезд достаточно легко. Хотя период адаптации шел не совсем гладко. Нашим орнитологам потребовалось немало времени, чтобы птицы стали относиться к ним с доверием, вести себя спокойно и дружелюбно, - рассказывают в Московском зоопарке.

В столичном зоопарке появились африканские страусы Фото: предоставлено пресс-службой

В столичном зоопарке появились африканские страусыФото: предоставлено пресс-службой

Птицам чуть больше года от роду. Ростом они почти, как человек - 180 см, и это не предел, рост может достигать около 250 см, а вес 160 кг.

Сейчас их ежедневно кормят свежими овощами и фруктами. К зиме они тоже должны отнестись спокойно - в отличие от многих других африканских животных, страусы неплохо переносят морозы.

- Но страусы будут зимой жить в теплом павильоне "Копытные Африки", где с ними соседствуют сурикаты, черные антилопы, жираф, зебра и миниатюрные антилопы дик-дика Кирка, - уточнили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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