Попал в яблочко — получи приз: в «Лужниках» стартует финал Кубка мира по стрельбе из лука

В Москву съехались все сильнейшие лучники мира, чтобы разыграть главный приз сезона, стартующего 6 сентября в "Лужниках" финала Кубка мира по стрельбе из лука. И очень приятно, что среди лидеров сразу несколько наших спортсменов.

Ксения Перова, выигравшая «серебро» на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в команде, сейчас является действующей чемпионкой мира. Наталья Авдеева в 2019 году победила на чемпионате мира на открытом воздухе и на чемпионате Европы в зале. Кроме них в личных соревнованиях нашу страну будут представлять Артем Махненко, Саяна Ли и Антон Булаев.

В командных соревнованиях под флагом России выступят Эрдэм Ирдынеев и Елена Осипова в классическом луке, Павел Крылов и Елизавета Князева – в блочном.

Открытие турнира состоится 6 сентября в 12:00 на Фестивальной площади стадиона «Лужники». 6 и 7 сентября на Престижной аллее будут разыграны медали финала Кубка мира.

Кстати, в эти дни в конкурсе на точность смогут принять участие зрители. Самые меткие Робин Гуды получат ну очень ценные призы от спонсоров турнира!

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