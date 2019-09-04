2019-09-04T13:08:10+03:00
Спорт

Попал в яблочко — получи приз: в «Лужниках» стартует финал Кубка мира по стрельбе из лука

Таких масштабных соревнований по одному из старейших на земле видов спорта не проводилось в Москве с Олимпиады 1980 года
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Ксения Перова. Фото: Международная федерация стрельбы из лукаКсения Перова. Фото: Международная федерация стрельбы из лука
Изменить размер текста:

В Москву съехались все сильнейшие лучники мира, чтобы разыграть главный приз сезона, стартующего 6 сентября в "Лужниках" финала Кубка мира по стрельбе из лука. И очень приятно, что среди лидеров сразу несколько наших спортсменов.

Ксения Перова, выигравшая «серебро» на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в команде, сейчас является действующей чемпионкой мира. Наталья Авдеева в 2019 году победила на чемпионате мира на открытом воздухе и на чемпионате Европы в зале. Кроме них в личных соревнованиях нашу страну будут представлять Артем Махненко, Саяна Ли и Антон Булаев.

В командных соревнованиях под флагом России выступят Эрдэм Ирдынеев и Елена Осипова в классическом луке, Павел Крылов и Елизавета Князева – в блочном.

Открытие турнира состоится 6 сентября в 12:00 на Фестивальной площади стадиона «Лужники». 6 и 7 сентября на Престижной аллее будут разыграны медали финала Кубка мира.

Кстати, в эти дни в конкурсе на точность смогут принять участие зрители. Самые меткие Робин Гуды получат ну очень ценные призы от спонсоров турнира!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве пройдет финал Кубка мира по стрельбе из лука

Для столицы это первое масштабное соревнование лучников со времен Олимпиады 1980 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия – Аргентина 4 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019
Баскетбол, матч Россия - Аргентина 4 сентября 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч первого группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019
Новости 24
Кирилл Жуков получил три года тюрьмы за нападение сотрудника ОМОН
Депутат раскритиковала позицию Орешкина по вопросу перехода на 4-х дневную неделю
В России намерены легализовать eSIM, виртуальные сим-карты
Ученые предупредили о скором исчезновении бананов
Японец тратил на тренировку меньше пяти минут в день и шокировал твиттер фигурой
Россия начала обучать турецкие войска работе с С-400
Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации педофилов
Умер Петер Линдберг - известный немецкий фэшн-фотограф
Российские военные передали сирийским ученикам школьные наборы
Россияне стали реже подавать милостыню и чаще идти в волонтеры
Суд признал законным арест экс-президента Киргизии
Иран отпустил семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero
Роспотребнадзор введет обязательные прививки для будущих мам
Власти Гонконга начали процедуру отзыва вызвавшего протесты проекта
В Москве задержан сотрудник института РАН, грозившийся устроить теракт в школе на 1 сентября
В шахте Донецка произошел взрыв
Аскольд Запашный рассказал подробности срочной операции
Моди приедет в Москву на День Победы в 2020 году
Названы самые комфортные города для жизни
Минприроды сократит расстояние между метеостанциями для борьбы с пожарами
Украинские Львов и Ровно оказались на карте Польши
Путин вручит премьер-министру Индии высшую государственную награду