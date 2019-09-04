«Скучали, клюшки?» В Парк Горького вернулся музейный кот Гараж, который пропал еще в июле

В июле в музее современного искусства «Гараж» развернулась целая трагедия — пропал местный любимчик, рыжий кот Гараж.

- Ребята, кот Гараж не появляется в офисе уже больше недели. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, пожалуйста, дайте знать, - такой пост разместили в Инстаграме кота 31 июля.

garagecat Ну чё, скучали, клюшки? miss me?

Все это время сотрудники музея делали все, чтобы найти свой талисман. Полтора месяца они расклеивали объявления, обзванивали приюты и другие организации, работающие с животными.

- Полмиллиона человек каждый день присылали нам фотографии рыжих котов. Мы ответственно подходили к каждому сообщению, но все это было не то. Гаража ни с кем не спутаешь. Мы уже даже нашли хозяев другому рыжему коту. В какой-то момент нам прислали кота, очень похожего на нашего, - рассказали в музее «Гараж».

Оказалось, кот на передержке в Лобне. Семейная пара нашла рыжего во время прогулки. Но забрать себе его не смогли — дома живет собака.

garagecat Заменишь меня, как же я всех запомнил, кто накидал в личку рыжих котов! настоящую легенду нельзя заменить, так и знайте!

- Мы съездили и поняли, что это наш кот. Привезли, вымыли, накормили, показали врачам. С Гаражом все в порядке. Можно сказать, он вернулся из отпуска. Мы думаем,что его кто-то увез из парка. Как он мог сам добраться до Лобни? Карты «Тройка» у кота пока нет, - считают в музее.

Музейный кот Гараж уже вернулся на свое рабочее место и приступил к обязанностям.

- Ну чё, скучали, клюшки? - написал кот в «Инстаграме». - Заменишь меня, как же. Я всех запомнил, кто накидал в личку рыжих котов! Настоящую легенду нельзя заменить, так и знайте!