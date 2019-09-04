2019-09-04T13:18:08+03:00
Дом. Семья

«Скучали, клюшки?» В Парк Горького вернулся музейный кот Гараж, который пропал еще в июле

Рыжего кота нашли в Лобне. Сотрудники музея предполагают, что из парка его кто-то увез
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Музейный кот Гараж уже вернулся на свое рабочее место и приступил к обязанностямМузейный кот Гараж уже вернулся на свое рабочее место и приступил к обязанностямФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В июле в музее современного искусства «Гараж» развернулась целая трагедия — пропал местный любимчик, рыжий кот Гараж.

- Ребята, кот Гараж не появляется в офисе уже больше недели. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, пожалуйста, дайте знать, - такой пост разместили в Инстаграме кота 31 июля.

garagecatgaragecat
Ну чё, скучали, клюшки? miss me?
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Все это время сотрудники музея делали все, чтобы найти свой талисман. Полтора месяца они расклеивали объявления, обзванивали приюты и другие организации, работающие с животными.

- Полмиллиона человек каждый день присылали нам фотографии рыжих котов. Мы ответственно подходили к каждому сообщению, но все это было не то. Гаража ни с кем не спутаешь. Мы уже даже нашли хозяев другому рыжему коту. В какой-то момент нам прислали кота, очень похожего на нашего, - рассказали в музее «Гараж».

Оказалось, кот на передержке в Лобне. Семейная пара нашла рыжего во время прогулки. Но забрать себе его не смогли — дома живет собака.

garagecatgaragecat
Заменишь меня, как же я всех запомнил, кто накидал в личку рыжих котов! настоящую легенду нельзя заменить, так и знайте!
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- Мы съездили и поняли, что это наш кот. Привезли, вымыли, накормили, показали врачам. С Гаражом все в порядке. Можно сказать, он вернулся из отпуска. Мы думаем,что его кто-то увез из парка. Как он мог сам добраться до Лобни? Карты «Тройка» у кота пока нет, - считают в музее.

Музейный кот Гараж уже вернулся на свое рабочее место и приступил к обязанностям.

- Ну чё, скучали, клюшки? - написал кот в «Инстаграме». - Заменишь меня, как же. Я всех запомнил, кто накидал в личку рыжих котов! Настоящую легенду нельзя заменить, так и знайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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