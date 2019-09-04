Путин — о «ненужности Дальнего Востока»: Не знаю, какие придурки так говорят!

Президиум Госсовета по развитию Дальнего Востока, который Владимир Путин решил провести во Владивостоке прямо в рамках ВЭФ, начался с небольшого скандала. Основной докладчик, глава республики Якутия Айсен Николаев начал свое выступление с полемического хода.

- Нужен ли России Дальний Восток? - задал он риторический вопрос. - Ведь еще недавно с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.

- Я не знаю, какие придурки так говорили, - возмутился Путин.

- Говорили! Мы помним, - не отступал Николаев. - Четверть века назад.

- Ну четверть века назад, мало ли что там было, - махнул рукой президент. - Давайте будем говорить о сегодняшних делах.

В своем выступлении Путин заявил, что уже много сделано для развития, но нужно говорить не об успехах, а о том, что еще предстоит сделать. Среди задач, которые он сформулировал: исправление демографической ситуации, выравнивание экономической ситуации с центральной Россией, создание условия для комфортного проживания на Дальнем Востоке.