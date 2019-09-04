2019-09-04T13:41:46+03:00
Политика

Россию и Китай утомила "гегемония и травля" США

Главы военных ведомств договорились идти вместе по пути к достижению "нового прорыва" в военно-технической сфере
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сергей Шойгу и Чжан Юся решили подписать пакет документов, определяющих направления совместной работы в военной и военно-технической сферах.Сергей Шойгу и Чжан Юся решили подписать пакет документов, определяющих направления совместной работы в военной и военно-технической сферах.Фото: Министерство обороны РФ
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- Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, в том числе в оборонной сфере, благодаря лидерам двух государств, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, которая прошла в Москве.

Глава военного ведомства России отметил, что Китай наш проверенный ключевой стратегический партнер (в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами).

- Благодаря усилиям лидеров России и Китая мы вступаем в новую стадию своего развития, - отметил Шойгу

В ответ зампред Центрального военного совета КНР раскритиковал политику США по отношению к России и Китаю.

- США и другие западные страны безудержно реализуют политику гегемонии и прибегают к травле, проводят против России, Китая и других стран политику сдерживания и оказывают на них стратегического давление, - отметил Чжан Юся.

Гость подчеркнул, что всегда считал Россию приоритетным направлением своей дипломатической работы и готов под стратегическим руководством лидеров двух стран "проводить сотрудничество для достижения нового прорыва".

Чтобы закрепить достигнутые договоренности Сергей Шойгу и Чжан Юся решили подписать пакет документов, определяющих направления совместной работы в военной и военно-технической сферах, которые послужат дальнейшему развитию отношений между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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