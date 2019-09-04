2019-09-04T15:16:45+03:00
Звезды

Юлия Барановская в дырявом свитере вышла в свет

Телеведущая не боится экспериментировать с образами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Барановская крайне редко выходит в свет однаЮлия Барановская крайне редко выходит в свет однаФото: Личный архив
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Юлия Барановская - признанная модница и в последнее время часто экспериментирует с имиджем. Многодетная мама идет в ногу со временем, появляясь на публике каждый раз в новых образах. Вот только не всегда наряды звезды приходятся по вкусу ее самым преданным фанатам.

Юлия Барановская крайне редко выходит в свет одна. Обычно ее сопровождают наследники. Так произошло и на этот раз. Телеведущая вместе с сыном посетила премьеру фильма "Жара".

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Отгремела премьера фильма "Жара"
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На красной дорожке она позировала в белых брюках с черной полоской, рубашке, поверх которой надела розовый дырявый свитер. "Суперкомедия со всеми нашими звездами. Смеялись все до слез", - подписала фото артистка.

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Цветочное дефиле в платье из живых роз и глориоз
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Поклонники обычно благодушно настроены к Юле, однако на этот раз внешний вид любимицы вызвал у них оторопь. "Какой несуразный наряд", "Что за рванина", "Стилиста отправляйте на вольные хлеба", "Юля, вы такая красивая, но наряд... простите", "Наряд ужасный", "Наряд клоунский!", "Жуть, ужас какой", "Юля, что за наряд. Что, модный приговор ничему не научил?", "Юлечка,дорогая, я вас очень люблю и уважаю, но коралловое - не пойми что, мимо! Без него было бы неплохо!" "Наряд действительно ужасный", "Как в таких длиннющих брюках ходить, чтоб не споткнуться и не наступать на штанины?", - недоумевает публика.

Более благодушно народ воспринял образ звезды на 1 сентября. Телеведущая продефилировала в платье из живых роз и глориоз. Цветы ярко-красных и нежно-розовых оттенков придали платью яркий и неповторимый вид. Поклонники телеведущей оставляют в комментариях восхищенные отзывы по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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