2019-09-04T15:20:39+03:00
Политика

Полковник запаса КГБ: "Хотите бардака в стране — отменяйте всякую неприкосновенность!"

Глава международной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел» Сергей Шестов высказал «КП» свою точку зрения на то, пришло ли время отменять депутатскую неприкосновенность в России - вслед за Украиной
Игорь ЯКУНИН
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Комментарии: comments5
Сергей ШестовСергей ШестовФото: Евгения ГУСЕВА
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- Сергей Семенович, так отменять депутатскую неприкосновенность или нет?

- Если хотим бардака в стране — надо всякую неприкосновенность отменять! Каждой личности! И возникнет агрессивная анархия. Ну представьте, если с офицеров снимут ответственность за выполнение приказа, устава? И любой солдат пошлет лейтенанта или майора куда подальше. Потому такие предложения — это анархические лозунги, такие как «свободу личности!»

- «Анархия - мать порядка» — это было на черных знаменах анархистов в революционные годы.

- Это было, это остается.

- Предложение о снятие неприкосновенности — подрывное?

- А я, вообще-то, приверженец того, чтобы годика на три запустить анархию в стране.

- Зачем это? И что потом будем делать на обломках?

- А мы уже сколько раз все делали на обломках? На обломках царизма, потом на обломках советской империи? А что, нам не привыкать. Теперь новая форма. Что касается тех, кто потом станет устранять последствия — они найдутся обязательно. У нас всегда кто-нибудь да находится.

- Так из под обломков 90-х еле-еле вылезли?

- Значит, уже заскучали… Мы же народ скучающий. Проходит 20-30 лет, нам скучно становится, и мы что-то затеваем. Украинцы вот пошли опытно-экспериментальным путем. У них анархия воцарилась давно, и, чтобы ее легализовать, они и приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности. Именно для легализации данного явления.

- Снятие неприкосновенности на Украине означает, что избранники народа теперь все время будут под страхом преследования и наказания?

- Не будет такого. Какое там снятие неприкосновенности — у нас даже смертной казни (хоть она и отменена) не боятся — как впрочем и в Китае, и в США. Руби голов сколько хочешь — а явление будет нарастать. Но появится официальный инструмент. Лоббирование в парламенте — это зарабатывание какого-то количества денег и достижение какого-то уровня власти. А тут возникает ограничитель.

- Но если, скажем, депутат прошлого созыва, перескочивший и в этот, призывал бомбить своих же сограждан — как в случае с АТО в Донбассе — разве не пришло время снимать с него всякую неприкосновенность!

- Со всех сторон нам твердят о гражданской войне на Украине. Но это не гражданская война, а военно-полицейская операция. Одни формализованы от имени государства, а другие в роли сепаратистов выступают. Я все жду, когда народу не только на Донбассе, но и в западной части Украины надоест — и они перейдут не ко мнимой, а к реальной гражданской войне. И тут призывавшие к военным действиям с трибун в Киеве о своей отвественности вынуждены будут вспомнить волей-неволей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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