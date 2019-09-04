2019-09-04T17:01:05+03:00
Экономика

Доклад Минприроды: качество воздуха в Магнитогорске улучшилось

Столица черной металлургии России – Магнитогорск – выбыла из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, говорится в свежем докладе министерства природных ресурсов и экологии РФ
Алексей ЕФИМОВ
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Базирующийся в городе сталелитейный гигант ММК за последние годы радикально снизил выбросы в атмосферу.

Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» опубликован на сайте Минприроды и вынесен на общественное обсуждение. В нем авторы констатируют улучшение экологической ситуации в некоторых регионах России, включая Магнитогорск.

«В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бенз(а)пирена более чем в два раза, что способствовало снижению уровня загрязнения воздуха», – отмечается в документе. Это позволило по итогам 2018 года исключить Магнитку из приоритетного списка российских городов с наиболее загрязненным воздухом.

Добиться этого результата удалось благодаря масштабной экологической программе Магнитогорского металлургического комбината, в рамках которой компания переходит на наилучшие доступные технологии (НДТ): они позволяют не только улучшать производственные показатели, но и снижать техногенную нагрузку на окружающую среду. «На протяжении всей новейшей истории комбината, после акционирования предприятия, когда решения относительно его судьбы стали приниматься на месте, компания находится в процессе постоянного технологического обновления, внедряет наилучшие доступные технологии на производстве, – рассказывал в интервью газете «Ведомости» в августе генеральный директор компании Павел Шиляев. – В советские годы мы даже словосочетания такого не знали. А теперь если мы строим новый проект, то само собой разумеется, что покупаем лучшее оборудование на рынке».

Только в прошлом году, отмечается в докладе Минприроды, ММК вложил в экологические проекты 8,9 млрд рублей, что почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего года. Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу уменьшена в 2018 году на 1,1 тыс. тонн. Кроме того, компания прекратила сброс сточных вод в Магнитогорское водохранилище и перешла на полностью замкнутую систему оборотного водоснабжения с повторным использованием 100% сточных вод в технологических процессах.

Успехи Магнитки в снижении воздействия на природу получили признание на высшем государственном уровне. В июле этого года президент Владимир Путин, открывая новую экологичную аглофабрику ММК, высоко оценил природоохранные проекты предприятия. «Надо отдать должное руководству компании: они за последние несколько лет многое сделали [для экологии]. <…> Где-то 21 миллиард компания вложила в то, чтобы реализовать здесь новые технологические решения». В общей сложности с начала 2000-х годов ММК направил на реализацию экологических проектов более 58 млрд рублей. До 2025 года компания выделит на эти цели еще свыше 38 млрд рублей, что позволит в числе прочего снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска до уровня менее 5 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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