Президент России и премьер-министр Индии посетили «Звезду»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края. Мощности современной судоверфи позволяют строить суда ледового класса, танкеры, газовозы и морскую технику любой сложности. В этом году «Звезда» определена единственным исполнителем работ по строительству головного атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт.

НА ТРИ ГОДА РАНЬШЕ СРОКА

«Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды толщиной до четырех метров, - отметил Владимир Путин. - Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту».

Правительственная делегация ознакомилась с ходом работ на ССК «Звезда». Глава Роснефти доложил о производственной программе верфи и текущем портфеле заказов: «Портфель заказов ССК «Звезда» постоянно увеличивается и в настоящее время составляет 39 судов, а с учетом опционов – 59. «Роснефть» разместила заказы на 28 судов. Сейчас в производстве – 9 судов, в том числе суда снабжения и танкеры класса «Афрамакс», работающие на газомоторном топливе и отвечающие самым последним экологическим стандартам. Сейчас идет подготовка к строительству судов-газовозов вместимостью 172 тыс. кубометров газа высокого ледового класса для работы в Российской арктической зоне. В числе потенциальных заказов: серия газовозов для проекта «Арктик СПГ-2», среднетоннажные танкеры класса MR на газомоторном топливе и самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер».

«Проект ССК «Звезда» реализует консорциум инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть». В настоящее время в эксплуатацию введены основные объекты первой очереди, такие как открытый достроечный стапель, блок корпусных производств и окрасочные камеры, - отметил в своем докладе главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в докладе главам двух государств. - Опережающими темпами идет строительство второй очереди».

Делегация осмотрела ключевой производственный объект второй очереди строительства – крупнейший в России сухой док, который будет сдан в эксплуатацию на 3 года раньше запланированного срока – в 2020 году. Строительство основных достроечных цехов сухого дока также начнется раньше графика – в сентябре 2019 года.

Технические параметры сухого дока позволят строить большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. Строящийся сухой док размерами 485 х 114 х 14 м - единственный док в России с такими характеристиками и одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений.

За время строительства дока было залито 140 тысяч кубометров бетона, забито 6600 буровых свай. На сухом доке установлен кран-гигант «Голиаф». Его высота 120 метров, ширина 189 метров. Это уже второй кран такого типа, установленный на ССК «Звезда». Первый кран обеспечивает работу тяжелого открытого достроечного стапеля с 2018 года. В ближайшее время сухой док оснастят четырьмя кранами башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн и установят батопорт.

Владимир Путин и Нарендра Моди ознакомились с принципиально новым для России продуктом – винто-рулевой колонкой для судов ледового класса, разработанной в проектно - инженерном центре «Сапфир». Мощность проекта по локализации проектирования и производства винто-рулевых колонок составит до 20 МВт. С этой целью созданы два совместных предприятия: Прикладной инженерный и учебный центр «Сапфир» в Санкт-Петербурге и завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир» в городе Большой Камень.

Главной задачей предприятия «Сапфир» является локализация производства винто-рулевых колонок (ВРК). Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в таком оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов высокого ледового класса. ВРК является основным элементом систем электродвижения судов.

Завод ВРК будет выпускать винто-рулевые колонки высокого ледового класса мощностью от 7,5 МВт до 20 МВт.

ПРИСТУПАЮТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА

В ходе визита Игорь Сечин доложил президенту России о готовности компании приступить к строительству Дальневосточного завода по сжижению природного газа. Мощность завода составит 6 млн 200 тыс. тонн СПГ в год. Ресурсной базой завода являются месторождения проекта «Сахалин-1» и собственные запасы газа «Роснефти» на шельфе Сахалина в общем объеме свыше 350 млрд кубометров.

По расчетам «Роснефти», поступления в бюджет в течение срока реализации проекта превысят 5 трлн рублей, будет создано 5 тысяч рабочих мест, в период эксплуатации – 700 постоянных рабочих мест. Новый завод укрепит позиции России на мировом газовом рынке.