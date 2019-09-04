Российские бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев строят уникальный музей на малой родине

В Красной Слободе Губинского района Республики Азербайджан скоро откроется первый в мире музей, посвященный истории и культуре горских евреев. Идеологи и спонсоры проекта - московские предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев и благотворительный фонд СТМЭГИ. Бизнесмены – выходцы из Азербайджана, уроженцы Красной Слободы – единственного на всем постсоветском пространстве места, где с давних времен компактно проживает горско-еврейский народ.

Иерусалим Кавказа

Традиции горских евреев насчитывают многие века. До 1926 года поселение даже носило название Еврейская Слобода. Конечно, со временем народы, населяющие эту местность, ассимилировались. Те же горские евреи жили как типичные кавказские народы, но отличались от них своими религиозными обрядами, а также ремесленными традициями, в частности, умением ткать прекрасные ковры. Некоторые историки утверждают, что именно горские евреи еще в давние времена научили азербайджанцев ткацкому искусству, которое сами переняли у персов.

Музей, созданный по инициативе Года Нисанова и Зараха Илиева, владельцев одной из крупнейших в России девелоперских структур – группы компаний «Киевская площадь», – как раз призван сохранить для последующих поколений традиции, а также уникальный язык, на котором до сих пор здесь говорят. Жители Красной Слободы, несмотря на то, что великолепно знают не только азербайджанский, но и русский языки, между собой предпочитают общаться на джуури. Этот язык очень близок к фарси с семитскими и тюркскими заимствованиями. Именно на нем говорили потомки могущественного персидского еврейства, захваченные в плен ассирийцами в VII веке до н. э., а потом обосновавшиеся в высокогорных селениях на Кавказском хребте. Свой поселок в 168 километрах от Баку на берегу реки Кудиалчай горским евреям позволил начать осваивать правитель Губинского ханства Фатали хан.

До распада Советского Союза в Иерусалиме Кавказа, как иногда называли поселок, жило 15 тысяч человек. Но в начале тяжелых 90-х большая часть горских евреев была вынуждена покинуть родину и переехать жить в Россию, Израиль, Канаду и другие страны. Сейчас в Красной Слободе можно от силы насчитать 3,5 тысячи жителей, причем, многие просто зарегистрированы в поселке, но реально живут в других городах, приезжая в родные места летом и на важные религиозные праздники.

Хранители традиций

Все уроженцы Красной Слободы, даже те, кто переехали на постоянное жительство в другие страны, бережно относятся к своей религии, традициям и культуре и стараются внести свою лепту в сохранение истоков. Год Нисанов восстановил и модернизировал Губинский консервный завод. На нем сейчас трудится более двухсот жителей горской еврейской общины. Вместе со своим соратником и давним другом Зарахом Илиевым бизнесмен не только финансово поддерживает оставшихся жить в Азербайджане земляков, но и восстановил на родине разрушенную при советской власти синагогу, открыл колледж по изучению Талмуда и центр для изучения Торы. Теперь на очереди посвященный истории уникального народа музей.

Спонсоры решили, что он будет располагаться в одной из старых синагог – Кархогской, закрытой в эпоху СССР. Довольно высокую постройку отреставрировали по первоначальным эскизам. Использовались материалы, из которых синагога возводилась в конце XIX – начале XX века. Внешний вид здания с арочными окнами и оригинальным куполом также восстановили, а вот внутри помещения дополнительно установили два новых яруса, где и разместятся многочисленные экспонаты. На цокольном этаже бывшей синагоги - конференц-зал, библиотека и экспонаты из запасников музея.

Сейчас при поддержке фонда СТМЭГИ - крупнейшей организации, объединяющей горских евреев, экспонаты для музея собираются не только по всему Кавказу, но и по всему миру. Люди отдают в дар одежду, украшения, ритуальные и религиозные атрибуты, рукописи, книги, старинные предметы.

Одой из жемчужин будущей экспозиции музея станет талес XIX века с красными кисточками на концах. Подобная, не совсем привычная модификация молитвенного облачения позволяла его использовать, например, как свадебный балдахин - хупу. Кроме культовой утвари, предметов быта, национальной одежды, уникальных документов, ктуб – ритуальных брачных договоров и прочих артефактов, свидетельствующих о том, как жили горские евреи, в экспозиции будут представлены даже конные экипажи XIX века.

Гордость за свои корни

Особое внимание уделяется словарям и книгам на джуури. Есть основания предполагать, что в будущем в музее будет создана крупнейшая в мире библиотека изданий на древнем языке. Спонсоры музея Год Нисанов и Зарах Илиев уверены, что это, кроме прочего, не даст исчезнуть наречию, на котором говорят не более ста тысяч человек в мире, и обязательно подстегнет ученых-языковедов в стремлении исследовать этот языковой диалект.

Организаторы музея невероятно горды и еще одним экспонатом. Это так называемая «порезанная книга». Она представляет собой копию Торы с любопытной историей. Ходит легенда, что книга со священным текстом стала поистине спасительной для жителей Еврейской Слободы. По легенде, в давние времена некий мусульманский военачальник хотел убить местного раввина, но нанеся удар, он промахнулся и воткнул свой клинок в Тору. Сам глубоко верующий военный пришел в ужас от того, что совершил и чтобы не навлечь на себя гнев Всевышнего, оставил горских евреев в покое и не стал запрещать им жить по соседству с мусульманами.

Оригинал Торы со следом от клинка, который был приобретен за очень крупную сумму, сейчас хранится в частной коллекции, в музее представлена его точная копия. Однако участники торжественного открытия музея смогут увидеть как раз подлинник. Церемония, обещают Год Нисанов и Зарах Илиев, состоится совсем скоро. Во всяком случае, администрация музея уже готовит экскурсоводов для встречи любознательных посетителей.

Горские евреи, которых судьба разбросала по разным уголкам мира, с нетерпением ждут, когда смогут приехать в Красную Слободу и своими глазами увидеть эксклюзивные экспонаты музея. В свою очередь местные жители и меценаты верят, что появление в Красной Слободе масштабной экспозиции, которой не будет аналогов, еще больше укрепит чувство их гордости за свои корни и навсегда сохранит связь поколений и времен.