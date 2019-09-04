Вдова Олега Табакова погасила марку с изображением народного артиста

Сегодня в театре Олега Табакова прошла церемония гашения марки.

На сцену вышли вдова Олега Павловича Марина Зудина и их дети – Павел и Мария Табаковы.

- Я сильно напряглась, когда ко мне обратились с идеей выпустить марку с портретом Табакова. Как представила, что на фотографию Олега Павловича будут ставить какую-то печать или штемпель, меня покоробило, - рассказала Зудина. – Но потом вспомнила, что Олег Павлович в детстве собирал марки. У нас дома сохранились его старые кляссеры.

Сегодня в театре Олега Табакова прошла церемония гашения маркиФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Он коллекционировал марки будучи взрослым. Просил свою помощницу в театре отклеивать их от конвертов, когда ему приходила корреспонденция. И я подумала, что ему было бы приятно, если бы вышла марка с его портретом. Мы выбрали фотографию Валерия Плотников, на которой Олег Павлович улыбается. Теперь он будет делиться своими позитивом, радостью со всеми.

Сегодня в театре Олега Табакова прошла церемония гашения маркиФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Кстати, кроме марки, выйдут ещё открытки с портретом Табакова. С сентября по декабрь пройдет фестиваль учеников Олега Павловича «Атом солнца». А по Оранжевой линии метро пустят тематический поезд, посвящённый основателю «Табакерки», где в фотографиях будет рассказана вся его жизнь.