Губернатор Приморского края Олег Кожемяко: Социальная сфера на первом месте

Документ объединит стратегии развития всех дальневосточных регионов и 11 национальных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и решают задачи по двум основным векторам – экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня.

В преддверии ВЭФ мы побеседовали с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который расставил приоритеты развития региона, сделав особый акцент на социальном блоке.

Главное – поддержка семей с детьми

Нацпроект «Демография» обозначил наши приоритеты достаточно четко – повышение рождаемости, развитие дошкольного образования, увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом, повышение качества жизни старшего поколения. Мы разработали и реализуем сейчас региональные проекты по каждому направлению, особенно по рождаемости.

Сегодня в Приморье работает 26 демографических выплат, направленных на поддержку семей с детьми. Мамы в возрасте до 25 лет получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей при рождении или усыновлении первого ребенка. Семьям, в которых появится третий ребенок, гарантирован региональный материнский капитал – 135,9 тысячи рублей. Поддерживаем многодетные семьи, которые хотят приобрести или построить жилье, купить автомобиль.

В то же время ведем борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развиваем детское здравоохранение и первичную медико-санитарную помощь – это ключевые направления национального проекта «Здравоохранение». На его реализацию в Приморье только на 2019 год запланировано почти 1,2 миллиарда рублей. У нас за первое полугодие смертность от инфекционных заболеваний уже снизилась на 6,8%, в том числе от туберкулеза – на 15%, от случайных отравлений алкоголем – на 33,3%, от самоубийств – на 20%.

Уже в 2019 году запланирована масштабная модернизация здравоохранения. Медицинские учреждения края получат оборудование на сумму около 3 миллиардов рублей. Более 700 миллионов рублей из регионального бюджета направлено на капитальный ремонт сразу 40 медицинских учреждений. Одновременно с реализацией нацпроекта поэтапное обновление материально-технической базы медицинских учреждений Приморья проводится и в рамках других проектов, региональных и федеральных госпрограмм. С привлечением средств Минвостокразвития для 23 лечебных учреждений Приморья уже закуплено почти 50 единиц современной медтехники на 500 миллионов рублей. Новые маммографы, аппараты УЗИ, флюорографы, рентгенологическое оборудование позволят повысить то, что так необходимо, – выявляемость заболеваний на ранних стадиях.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья

Приоритеты в дизайне общественных пространств расставляют сами жители

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» мы запланировали к концу 2024 года увеличить объем ввода жилищного строительства на 120 миллионов квадратных метров в год, сократить аварийный жилищный фонд, расселить более двух тысяч семей. Большие усилия направлены на благоустройство, не забываем при этом и про отдаленные населенные пункты.

Новые спортивные и детские площадки будут открыты в этом году в рамках региональной программы «1000 дворов». На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей. Перечень объектов составлен на основе заявок от жителей края.

До 2024 года отремонтируем более 500 километров автодорог. Ключевые объекты: трасса Артем – Находка – порт Восточный, дорога Раздольное – Хасан, а также улично-дорожная сеть Владивостока.

Дальневосточный гектар – место для экспериментов

Приморье по-прежнему остается лидером по количеству оформленных «дальневосточных гектаров», за все время действия программы, направленной на увеличение населения, мы выдали больше 15 тысяч участков, почти половина получателей планирует строительство жилья. При этом воплощаются экспериментальные архитектурные проекты. Например, Владимир Столяров построил в Надеждинском районе дом-сферу и планирует в перспективе организовать производство таких конструкций на продажу.

Более четверти получателей гектара решили использовать землю для сельскохозяйственной деятельности. К примеру, один из участников программы оформил 9 гектаров на себя и своих родственников и уже разводит перепелов, завершает строительство дома и приступает к выращиванию экзотических грибов шиитаке, которые используются для приготовления пищи и в народной медицине.

Следующий этап – дороги, электричество, связь в районах, где расположено большое количество выданных участков. Комплексное развитие инфраструктуры практически с нуля. Безусловно, для этого требуется поддержка государства.

Работа по поддержке бизнеса и увеличению преференций предстоит серьезная

За все время действия режимов ТОР и «Свободный порт Владивосток» – с 2015 года – компании-резиденты вложили в экономику Приморья почти 120 миллиардов рублей, запустили 137 новых предприятий, на которых работают 11 тысяч человек. Всего с 2016 года поступления в консолидированный бюджет региона составили 13,8 миллиарда рублей. Эти средства мы направляем для решения задач социального блока.

Мы активно включились в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», задача которого – нарастить объемы несырьевого неэнергетического экспорта почти в два раза: до 3,9 миллиарда долларов к 2024 году. Акцент делаем на расширение рынков сбыта пищевой и сельскохозяйственной продукции, которая пользуется большим спросом в странах АТР.

С начала 2019 года 17 приморских предприятий с помощью Центра поддержки предпринимательства заключили экспортные контракты на сумму более 1,5 миллиона долларов.

Приморье – лидер Дальнего Востока по количеству субъектов МСП, сейчас в крае более 90 тысяч малых и средних предприятий и ИП обеспечивают работой 270 тысяч приморцев.

Их вклад в ВРП региона составляет 40%, в то время как в среднем по России этот показатель держится на уровне 20%.

Приморье в центре внимания благодаря ВЭФ

За четыре прошедших года по Приморскому краю на ВЭФ подписано 151 соглашение на общую сумму более 660 миллиардов рублей. Благодаря им во Владивостоке запущено производство по огранке алмазов, открыто серийное производство двигателей Mazda для экспорта в Японию и многое другое.

Новый форум позволит выделить приоритетные направления социально-экономического развития региона и поможет бизнесу принять решение об участии в реализации крупных инфраструктурных проектов: строительство дорог, обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, создание современных медицинских центров и многое другое.

В заключение хочу добавить, что Национальная программа развития Дальнего Востока, которую мы презентуем на ВЭФ, разработана в первую очередь в интересах самих дальневосточников, их благополучия.

Я благодарен всем приморцам, которые активно высказывали свои предложения по улучшению конкретных сфер жизни в родном регионе. Мнение жителей края, безусловно, будет учтено в дальнейшей работе.