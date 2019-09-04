ТМК: Большой бизнес – большая ответственность

В марте этого года премьер-министр Дмитрий Медведев вручил руководителям Трубной металлургической компании (ТМК) премию Правительства РФ в области науки и техники. Высокую награду компания получила за создание отечественных технологий производства импортозамещающих стальных бесшовных труб нового поколения. Такие трубы используются на нефтяных и газовых месторождениях со сложными условиями бурения, в том числе на глубоководных и арктических.

ГЛОБАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ

ТМК – один из мировых лидеров по производству стальных труб, ведущий глобальный поставщик трубной продукции для нефтегазового сектора и крупнейший трубный производитель в России. Заняв ведущие позиции на рынке, ТМК сегодня создает производство будущего: активно внедряет инновации и цифровые решения, использует природосберегающие технологии.

Если сложить вместе все трубы, которые ТМК выпустила за годы своей деятельности, можно не один раз обогнуть Землю по экватору. Только в прошлом году компания произвела более 4 млн тонн труб и премиальных соединений. Протянувшись по странам и континентам подобно гигантской кровеносной системе, они помогают добывать и транспортировать нефть и газ, обеспечивая бесперебойную работу фабрик и заводов, принося в дома людей тепло и комфорт. Сегодня ТМК – это более 20 подразделений в России, США, Канаде, Румынии и Казахстане. Компания производит и поставляет трубы для нефтяных и газовых месторождений в 80 стран мира, ее продукция также используется в химической промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и многих других отраслях.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ

Один из главных секретов успеха компании – в опережении. ТМК всегда была первой в области инноваций, внедряя революционные в российской металлургии технологии. Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, в свое время окончивший металлургический факультет Уральского политеха, с момента создания компании делал ставку на масштабную исследовательскую работу (он сам – автор более 70 научных трудов) и привлекал к разработкам лучших отечественных и зарубежных специалистов. В состав корпорации входит Российский институт трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске, где постоянно совершенствуются уже существующие технологии и создаются новые.

С 2002 года компания остается бессменным лидером в стране по производству труб нефтегазового сортамента, постоянно предлагая своим клиентам новые решения – от разработки высокопрочных материалов до применения нанотехнологий. Сейчас, например, ТМК разрабатывает для Газпрома инновационные «интеллектуальные» трубы со встроенными сенсорами контроля режима температуры, давления и деформаций: их будут применять в сейсмоопасных районах и на участках со сложным грунтом. Премия Правительства России в области науки и техники, которую компания получила в этом году, стала заслуженным признанием за годы исследовательской работы и вклад в развитие отечественной металлургии. И доля этого успеха принадлежит каждому из сотрудников ТМК – в компании трудится около 40 тысяч человек.

Своим клиентам ТМК предлагает новые решения – от разработки высокопрочных материалов до применения нанотехнологий

«ЗЕЛЕНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

«Есть металлургия черная, есть цветная, а у нас – зеленая», – говорят в ТМК. За последние 12 лет компания осуществила одну из самых масштабных инвестиционных программ по модернизации производства, вложив в нее более 150 миллиардов рублей. Модернизация проводилась с одновременным внедрением новейших природосберегающих технологий. ТМК обновила все сталеплавильное производство, заменив на своих предприятиях морально устаревшие мартеновские печи на современные экологичные электросталеплавильные комплексы. На заводах применяются эффективные системы газоочистки, водоподготовки, очистки и минимизации стоков, отлажена работа по сокращению объемов отходов производства и их переработке.

Компания с каждым годом снижает воздействие на окружающую среду. На предприятиях ТМК действует система экологического менеджмента, соответствующая международным стандартам (что регулярно подтверждают аудиты независимых специализированных компаний). В итоге на входящем в ТМК Северском трубном заводе, например, в 4 раза удалось сократить выбросы в атмосферу и в 3 раза снизить забор воды на технические нужды. Предприятие вдвое уменьшило сброс сточных вод и теперь производит в 34 (!) раза меньше твердых отходов.

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС – БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Один из главных приоритетов компании – социальные проекты. ТМК поддерживает многие культурные, благотворительные и спортивные инициативы: помощь поступает как через специально созданный для этого благотворительный фонд «Синара», так и напрямую от заводов компании. Одно из самых известных начинаний ТМК – профориентационный проект для российских школьников «Точка опоры». Каждый год в нем принимает участие более 4 тысяч старшеклассников из 85 школ, проводится более тысячи мероприятий. ТМК давно и успешно взаимодействует с Уральским федеральным университетом (УрФУ), прежде всего в научной и образовательной сферах. С 2018 года компания выступает соорганизатором всероссийской олимпиады для студентов «Я — профессионал», в рамках которой вместе с УрФУ проводит Зимние школы по ряду направлений, в частности, «Материаловедение», «Строительство», «Программная инженерия», «Радиотехника». Совместно с компанией SAP ТМК открыла в УрФУ инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab, в которой студенческо-преподавательский коллектив вуза занимается разработкой решений с использованием новейших технологий.

Другой многолетний проект ТМК – «Корпоративное гражданство»: сотрудники компании становятся донорами для детей с тяжелыми заболеваниями крови. Российские заводы компании помогают детским и медицинским учреждениям, опекают ветеранов, развивают волонтерское движение.

В Трубной металлургической компании прекрасно понимают: большой бизнес предполагает и большую ответственность – перед обществом, перед людьми и природой. Чем успешнее ты становишься, тем больше должен отдавать своей стране и вкладывать в ее будущее: только так можно простроить что-то по-настоящему стоящее.