«Колмар»: творим настоящее, устремлены в будущее!

Балансовые запасы компании «Колмар» превышают 1 млрд тонн, большая часть которых – редкие марки коксующихся углей премиального качества, ценных для металлургического и коксохимического производства.

В настоящее время компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые являются якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».

Сегодня «Колмар» – это новая точка роста на карте Якутии, драйвер экономического развития Дальнего Востока, особая гордость города Нерюнгри и результат труда нескольких тысяч сотрудников.

Собственный угольный терминал в порту «Ванино»

Сегодня активно ведется строительство специализированного терминала для перевалки угля в бухте Мучке Ванинского района Хабаровского края, к 2020 году строительство первой очереди будет завершено. Благодаря терминалу компания «Колмар» обеспечит способ перевалки угля, максимально сохраняющий груз и исключающий распространение угольной пыли.

«Специализированный терминал строится с нуля и будет одним из самых безопасных в мире, по мощности войдет в пятерку крупнейших портов России», – рассказала Анна Цивилева, председатель совета директоров ООО «Колмар Груп».

Анна Цивилева – председатель совета директоров ООО «Колмар Груп», самой активно развивающейся угледобывающей компании в России

«Колмар» уверенно идет вперед

На сегодняшний день в компании работает более 4500 человек, к 2021 году численность превысит 9000 человек. «Колмар» заинтересован в привлечении специалистов и, кроме активной работы по профориентационной деятельности с молодежью, поддерживает программы привлечения кадров на Дальний Восток из других регионов страны, Украины и Казахстана. Компания оплачивает стоимость переезда, содействует трудоустройству членов семьи. Социальный пакет – один из лучших на Дальнем Востоке!

Компания «Колмар» старается сделать все для того, чтобы создать комфортные условия для проживания и отдыха своих сотрудников. Уже построены и сданы в эксплуатацию 3 общежития, столовая для жителей поселка Чульман. Совместно с Газпромбанком (АО) прорабатывается механизм льготной ипотеки с компенсацией первого взноса, что позволит привлечь 4,5 тыс. новых сотрудников, увеличив штат компании в два раза.

Осознавая важность развития инфраструктуры региона и его транспортной доступности, «Колмар» оплатил проектные работы по реконструкции здания аэропорта города Нерюнгри, что позволит в ближайшее время построить современный авиатерминал.

Компания шефствует над учебными заведениями и оказывает помощь медицинским учреждениям района. «Колмар» вносит большой вклад в сохранение исторических, культурных и духовных традиций, развитие спорта и поддержку молодежи.

Планы на будущее

Конкурентное преимущество компании «Колмар» – в сочетании уникальных коксующихся качественных характеристик углей и оптимальной логистики.

«Наша цель – стать № 1 по премиальным коксующимся углям среди независимых угольных компаний. Мы хотим добиться очень высоких показателей в добыче, обогащении и реализации наших углей», – делится планами Анна Цивилева. К 2021 году объем добычи и переработки на всех предприятиях компании должен превысить 20 млн тонн угля в год.