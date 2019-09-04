Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль

Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку. Обычно в этом месте нет ничего особенного. Он опубликовал фотографию в социальных сетях, и с ним тут же связался коллега из Японии, который снимал эту же область всего через несколько минут. На снимке, полученном из Японии, нет ничего подозрительного.

В комментариях к посту предположили, что Петерсону несказанно повезло: он заснял короткий момент, когда солнечные лучи отразились от советского модуля Луна-24. Напомним, этот космический корабль летал к Луне в 1976 году. Робот сел на поверхность нашего спутника, пробурил скважину, забрал грунт и улетел. А посадочный модуль остался, и его, кстати, недавно сфотографировал с лунной орбиты аппарат Лунар Орбитер. Но то фото вблизи, а то – с Земли, и далеко не самым мощным, даже по любительским меркам, телескопом!

Сомнения, впрочем, остаются: Луна-24 села рядом, но все-таки немного не там. Впрочем, пространственное разрешение фотографии низкое, и точности от нее особой ожидать нельзя. Если все-таки не Луна-24, то что? Остается единственный вариант: житель Аляски снял редчайшее и совершенно непонятное явление, которое называется «лунным зеркалом».

Фото, опубликованное астрономом-любителем Стефеном Петерсоном

Иногда люди видят на Луне яркие вспышки – полное впечатление, что на нашем спутнике кто-то поставил зеркало и пуляет в нас солнечными зайчиками. Явление пытались объяснить падением на Луну метеоритов, но связи тут нет никакой. Метеориты вспыхивают и гаснут мгновенно, за долю секунды. В январе тысячи людей, следивших за лунным затмением, видели, как на Луну упал метеорит, и это было так быстро, что многим показалось, будто померещилось. А «зеркала» горят несколько минут.

Самое интересное, что зеркала на Луне в самом деле есть, их оставили астронавты миссии «Аполлон», чтобы облучать Луну с Земли лазером и точно измерять расстояние до нашего спутника, это нужно для будущих полетов к Луне. Но где сели «Аполлоны», мы точно знаем, а эти «зеркала» светят не там.

Возможно, так горят лунные вулканы. То, что какой-то вулканизм на Луне есть, доказали советские астрономы еще в 1940-х годах. И все же концы не очень сходятся: Луна все-таки сонное небесное тело, а тут полыхает вовсю. Поэтому «зеркала» причисляют к так называемым аномальным лунным явлениям. Они очень разные: это может быть туман, который покрывает кратеры и горы, или яркие цветные пятна, оживляющие обычно серый лунный пейзаж. Иногда видят даже что-то летающее, причем объекты причудливо меняют траекторию, и это – громадные тела, раз их видно даже с Земли!

И тут на днях один россиянин вышел под псевдонимом в социальные сети и сообщил, что видел на Луне такое летающее тело. Спрашивал, что это такое? Автор этих строк тут же связался с ним. Но аноним сообщил, что «С ним уже поговорили и все объяснили». Что бы это ни значило.

Тем временем общественность ждет, когда на обратной стороне нашего спутника закончится ночь и китайский луноход Yutu-2 выйдет на связь. Ждать еще недели две. Yutu как раз перед закатом наткнулся на неизвестное вещество, которое напоминало светящийся гель. Теперь планы по боку, аппарат останется возле своей находки, изучать. Ученые поспешили успокоить народ, мол, это всего лишь вулканическое стекло, которое осталось от удара метеорита. Но фотографии на всякий случай засекретили – в Сети нет ни одного приличного снимка. Да и скажите, похоже ли стекло на гель? Так или иначе, изученная вдоль и поперек Луна снова оказалась в центре внимания.